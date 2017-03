Người dân phát hiện người đàn ông đứng ở bãi đất trống, dùng xăng đổ lên người rồi bật quẹt đốt khiến ông này tử vong tại chỗ.

Ngày 9.3, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ cái chết của ông N.V.P (SN 1964, ngụ quận 6, TP.HCM) được người dân địa phương phát hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: NLĐ

Thông tin ban đầu phía Công an quận Bình Chánh cho biết, khoảng 18h30 ngày 8.3, người dân ở khu vực ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh phát hiện 1 người đàn ông đứng cạnh xe máy ở bãi đất trống. Bất ngờ, người này cầm can chứa xăng tưới lên người rồi bật quẹt đốt.

Người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa bốc lên khiến người đàn ông tử vong ngay tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt phối hợp cùng các đơn vị Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Tại hiện trường, công an thu giữ xe máy, điện thoai di động, bóp cùng nhiều giấy tờ mang tên ông N.V.P. Tối cùng ngày, phía gia đình của ông P đã có mặt xác định chính là ông. Người nhà cho biết, cách đây khoảng 1 tuần, ông P đã tự tử bằng thuốc độc do buồn phiền chuyện gia đình. Tuy nhiên, người thân phát hiện kịp nên đã đưa đi cấp cứu.

Hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.