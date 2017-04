Bực tức vì bị chửi, người đàn ông đã đánh chết bạn nhậu rồi cắt bộ phận sinh dục trước khi ra về.

Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Trần Minh Tâm (38 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) sau khi đối tượng này đến cơ quan công an đầu thú vì đã đánh chết ông Trần Văn Cầm (54 tuổi, ngụ cùng khu phố)

Trước đó, vào chiều 17/4, khi đi qua nghĩa địa Triều Châu (thuộc KP.3, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa), người dân phát hiện thi thể ông Cầm nằm giữa các ngôi mộ nên đã trình báo cơ quan chức năng. Qua công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định ông Cầm chết là do nhiều vết thương vào đầu, ngực và bộ phận sinh dục bị cắt đứt… Xác định đây là vụ án mạng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ. (Ảnh: Đất Việt)

Công an xác định, Tâm là đối tượng nghi vấn nên đã vận động gia đình đưa đối tượng đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận mình chính là người đã gây ra cái chết cho ông Cầm. Theo đó, vào sáng cùng ngày, Tâm cùng với một số người dân địa phương đến khu nhà tang lễ của nghĩa địa Triều Châu để chơi. Sau đó, Tâm cùng một số người mua rượu về nhậu cùng với ông Cầm. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông. (Ảnh Pháp Luật TP.HCM)

Nhậu xong, Tâm về nhà nằm nghỉ được ít phút thì quay lại chỗ ông Cầm ở để tắm cho ông này (do ông Cầm bị bại liệt). Tuy nhiên, khi Tâm yêu cầu đi tắm, ông Cầm đã chửi lại do không muốn tắm. Mặc dù vậy, Tâm vẫn bế ông Cầm đi tắm. Tắm xong, Tâm thay đồ cho ông Cầm thì tiếp tục bị ông này chửi tục. (Ảnh: Người đưa tin)

Bực tức, Tâm đã dùng chân đạp vào người ông Cầm. Sau đó, kéo nạn nhân vào trong khu nghĩa địa tiếp tục dùng gạch, đá đánh vào đầu ông Cầm, làm nạn nhân bất tỉnh. Chưa dừng lại, Tâm còn dùng mảnh kính cắt bỏ bộ phận sinh dục của ông Cầm rồi bỏ về nhà. Trên đường về nhà, Tâm có nói cho một số người dân địa phương rằng, ông Cầm đầy máu me còn nằm trong nghĩa địa, nhưng nhiều người không để ý. Đến chiều cùng ngày, khi mọi người phát hiện, thì ông Cầm đã tử vong./.

CTV Minh Anh/VOV.VN