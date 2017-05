Sau khi bắn chết vợ, Lợi ôm súng cố thủ trong một căn nhà. Tuy nhiên sau thời gian bị bao vây, biết không thoát, đối tượng đã tự sát.

Theo CAND, Đại tá Đỗ Chí Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, rạng sáng nay (8/5) tại địa bàn ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) xảy ra vụ chồng dùng súng cạc bin bắn chết vợ. (Ảnh minh họa)

Đối tượng bắn chết vợ là Tiêu Văn Lợi (42 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) sau khi bắn chết vợ cũ là bà Phan Ngọc Dung (42 tuổi) đã tự sát trong một căn nhà ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Trong ảnh, ngôi nhà đối tượng gây án cố thủ và chống trả lực lượng chức năng trước khi tự sát. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Được biết, ông Lợi làm nghề nuôi tôm tại địa phương. Ông Lợi, bà Dung ly thân nhiều năm và đã ly dị hồi đầu năm 2017. Tuy nhiên, ông Lợi vẫn thường lân la đến nhà bà Dung, rồi ghen tuông vô cớ với vợ cũ. Chiều 7/5, Tiêu Văn Lợi từ xã Phú Thuận đến nhà bà Dung (ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân) nhưng bà Dung đi dự tiệc trong xóm. Ông Lợi đến gọi nhưng bà Dung không về. Trong ảnh, khẩu súng đối tượng dùng để gây án. (Ảnh: TTXVN)

Không gọi được vợ về, ông Lợi quay về nhà bà Dung lấy quần áo của vợ cũ ra đốt. Cha, mẹ bà Dung phát hiện đã báo Công an xã Phú Mỹ, mời ông Lợi lên nhắc nhở, cho làm cam kết rồi cho về. Tuy nhiên, đến sáng 8/5, khi phát hiện bà Dung ở nhà, ông Lợi đã dùng súng bắn vào đầu vợ cũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Lợi ôm khẩu súng chạy về cố thủ tại một căn nhà ở xã Phú Thuận. Tại hiện trường bà Dung bị bắn chết, lực lượng Công an phát hiện 2 băng đạn có 52 viên do ông Lợi bỏ lại. Trong ảnh, nơi bà Dung bị người chồng đã ly dị sát hại (Ảnh: Zing)

Bị lực lượng Công an bao vây, thuyết phục buông súng đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng ông Lợi đã dùng súng bắn 2 loạt với 6 viên đạn về phía cơ quan Công an. Đến khoảng 10h45 cùng ngày, biết bị bao vây không còn đường thoát, ông Lợi đã dùng súng tự sát. Trong ảnh, khu căn cứ ở ấp Xẻo Đước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau) gần hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Zing)

An Minh/VOV.VN