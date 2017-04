Người đàn ông bị các đối tượng chưa rõ lai lịch liên tục truy sát trên đường phố . Hiện công an Q. Tân Phú đang khoanh vùng, truy bắt các đối tượng gây án.

Nạn nhân được xác định là ông Chiêm Quốc C (SN 1967, ngụ Q.10), hiện đang cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng thương tích nặng.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ truy sát trên đường phố. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, 19h đêm 24/4 ông C điều khiển xe gắn máy lưu thông ở địa bàn Q.Tân Phú. Khi đến trước nhà số 4 đường Lê Quang Chiểu, P.Hiệp Tân, bất ngờ ông C bị 2 thanh niên đi xe gắn máy ép sát, dùng hung khí tấn công, đâm thương tích, khiến ông gục xuống đường.

Sau khi gây án, 2 đối tượng phóng xe mất dạng. Người dân xung quanh và người đi đường tiếp cận hỗ trợ, đưa ông C đi cấp cứu.

Đáng nói khi người dân đang đưa ông C đến bệnh viện, dọc đường đi (trước nhà số 2/3 đường Hòa Bình, P.Hiệp Tân) tiếp tục bị 2 thanh niên khác tấn công. Cụ thể, 2 đối tượng lạ dùng hung khí tấn công, đâm chém gây thương tích cho ông C làm những người dân hỗ trợ đưa ông này đi cấp cứu 1 phen khiếp sợ.

Sau đó 2 đối tượng lạ cũng nhanh chóng tẩu thoát. Ông C được đưa đến bệnh viện trong tình trạng thương tích khá nặng.

Nhận được tin báo, công an địa phương vào cuộc điều tra. Hiện Công an đang xác minh các mối quan hệ, mâu thuẫn cá nhân của ông C để phục vụ công tác điều tra, khoanh vùng, truy bắt các đối tượng gây án.

Anh Sinh