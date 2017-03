* Xói lở nghiêm trọng ở tuyến đê bảo vệ hơn 4.500 ha lúa

Kè chắn sóng Thạch By sạt lở nghiêm trọng khiến người dân lo lắng

Suốt ba tháng qua, cứ mỗi khi biển động mạnh, triều cường dâng cao thì hàng trăm hộ dân xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) lại nơm nớp lo sợ nhà cửa bị sóng dữ cuốn trôi ra biển, do kè chắn sóng bảo vệ bên ngoài bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, kè chắn sóng Thạch By dài hơn 1.000 m được xây dựng và đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay. Công trình này được xem như lá chắn ngăn chặn triều cường xâm thực, bảo vệ nhà cửa của hơn 300 hộ dân thôn Thạch By cùng hàng loạt công trình công cộng như: bệnh xá, trường học, đường giao thông... Thế nhưng, vào đầu tháng 12.2016, do mưa lũ và triều cường dâng cao với những đợt sóng lớn đánh dữ dội vào bờ khiến kè chắn sóng bị sạt lở nghiêm trọng, với chiều dài gần 800 m.

Trả lời Thanh Niên, ông Lê Thanh Tân, Phó chủ tịch UBND H.Đức Phổ, cho biết huyện đã trích nguồn ngân sách địa phương 500 triệu đồng tiến hành gia cố, dùng bao cát chắn sóng hạn chế việc xói lở thêm. Nhưng theo ông Tân, đây chỉ là giải pháp tình thế, còn về lâu dài là không ổn.

“Để tu sửa bờ kè một cách kiên cố cần nguồn kinh phí lớn, vượt quá khả năng của địa phương. Vì thế, huyện đã kiến nghị với tỉnh sớm đầu tư sửa chữa, hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2017”, ông Tân nói.

* Ngày 2.3, ông Lê Đa Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương vừa báo cáo tình trạng xói lở nghiêm trọng tại hệ thống đê bao vùng trũng Hải Lăng và cấp thiết đề nghị Chính phủ hỗ trợ. Đưa vào sử dụng từ năm 2010, hệ thống đê bao dài 56 km này có nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn và lũ sớm cho hơn 4.500 ha lúa.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có tác động của mưa lũ làm biến đổi dòng chảy và ý thức bảo vệ đê của người dân, đến nay hệ thống đê bao đã bị xói lở và nguy cơ xói lở gần 12 km (trong đó có 2 km đê bao sạt lở nghiêm trọng).

Hiển Cừ - Nguyễn Phúc