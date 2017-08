Một năm sau ngày cử tri nước Anh bỏ phiếu lựa chọn rời EU, sự lạc quan về tương lai của EU đang gia tăng và niềm tin đối với liên minh này cũng ở mức cao nhất kể từ năm 2010.

Ảnh minh họa. (Nguồn: BBC)

Một năm sau ngày cử tri nước Anh bỏ phiếu lựa chọn rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sự lạc quan về tương lai của EU đang gia tăng và niềm tin đối với liên minh này cũng ở mức cao nhất kể từ năm 2010.

Gần một nửa số người châu Âu được hỏi bày tỏ lạc quan về nền kinh tế của họ.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, thông tin trên được đưa ra dựa trên 2 cuộc khảo sát được tiến hành thông qua phương thức phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại, và được công bố ngày 2/8.

Cụ thể, đa số người châu Âu (56%) bày tỏ lạc quan về tương lai EU, tăng 6% so với năm 2016. Sự gia tăng lớn nhất có thể nhận thấy là ở Pháp với 14%, tiếp đó là Đan Mạch 13% và Bồ Đào Nha 10%.

Về kinh tế, niềm tin của người dân vào đồng euro hiện đang rất tích cực. Gần một nửa số người châu Âu (46%) cho rằng tình hình kinh tế quốc gia hiện nay đang tiến triển tốt, cao hơn 5% so với năm 2016. Chỉ số này đã tăng 20% so với năm 2013 và 26% so với năm 2009.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy thái độ của người dân châu Âu đối với EU, cũng như những mối quan tâm chính cùng nhận thức về tình hình kinh tế các quốc gia EU cũng như một số quốc gia khác, đang ngày một gia tăng.

Những người tham gia khảo sát được hỏi về quan điểm trước những thách thức hiện nay mà EU phải đối mặt. Kết quả cho thấy vấn đề khủng bố đã vượt qua nhập cư để trở thành thách thức lớn nhất của châu Âu.

Các vấn đề tiếp theo được người dân quan tâm liên quan đến tình hình kinh tế, tình trạng tài chính công của các nước thành viên, tỷ lệ thất nghiệp và mức độ tội phạm.

Người dân 11 nước ngoài EU cũng được thăm dò ý kiến với đa số người được hỏi cho biết họ có quan điểm tích cực về EU./.

(TTXVN/Vietnam+)