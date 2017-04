Theo người dân địa phương là đối tượng vừa được miễn vé BOT qua Trạm thu phí Bến Thủy 1, cần phải trả lại cho họ số tiền trước đây đã mua vé “oan” vì không đi mét đường BOT nào mà cũng phải mua vé nộp phí.

Người dân chen chúc làm thẻ miễn mua vé qua Trạm thu phí Bến Thủy 1 vào sáng 12.4. Ảnh: TRẦN TUẤN

“Xử đúng là phải trả lại tiền cho dân”

Ngày 12.4, có mặt tại Trạm thu phí Bến Thủy - chi nhánh BOT tuyến tránh TP.Vinh (số 2, đường Nguyễn Du, TP.Vinh, Nghệ An) để làm thẻ miễn mua vé sau thông báo được giảm 100% phí BOT qua Trạm thu phí Bến Thủy 1, ông Võ Huy Liệu (là người dân P.Hưng Dũng, TP.Vinh) cho biết, ông rất phấn khởi sau khi Bộ GTVT thông báo miễn vé BOT qua Trạm thu phí Bến Thủy 1 từ ngày 24.4 tới đây cho người dân có hộ khẩu thường trú; các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP.Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) và TX.Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, ông Liệu cũng cho rằng, từ trước tới nay, việc họ bị thu phí dù không đi mét đường BOT nào là sai. “Nếu cho đúng thì phải trả lại tiền đã thu trước đây. Nhưng mà trả lại thì cũng không có căn cứ nữa vì vé dân đã vứt hết rồi” - ông Liệu nói. Anh Đặng Văn Sơn (39 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là đối tượng được miễn 100% phí BOT qua cầu Bến Thủy 1 đã gay gắt cho rằng, cần phải di dời Trạm thu phí Bến Thủy 1 đặt đúng vị trí trên đường BOT, chứ không để ở vị trí như hiện nay vì nó không nối với đường BOT.

Nội dung chưa đúng trên tấm thẻ xác nhận giảm giá vé cấp cho người dân. Ảnh: TRẦN TUẤN

Đối tượng miễn vé chỉ được cấp thẻ giảm giá vé

Ông Võ Huy Liệu cũng cho biết, trong sáng 12.4, ông đã phôtô, công chứng sổ hộ khẩu, giấy đăng ký xe ôtô rồi đến Trạm thu phí Bến Thủy nộp thì được trạm này cấp chiếc thẻ có tên “Thẻ xác nhận để giảm

giá vé”.

Với tấm thẻ này, có thể nhận thấy nội dung có sự mâu thuẫn là “thẻ xác nhận để giảm giá” chứ không phải là “thẻ xác nhận để miễn vé” như thông báo ngày 11.4 của Bộ GTVT cho các đối tượng được giảm 100% phí BOT qua cầu Bến Thủy 1 (bản chất là được miễn vé). Rõ nhất của sự tắc trách, là tấm thẻ còn chú thích phía dưới “theo công văn số 3492 của Bộ GTVT ngày 3.4.2017 về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy”. Một công văn đã hết hiệu lực vậy mà vẫn được áp dụng.

Né chuyện người dân muốn đòi lại “tiền oan”

Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An - cho biết, do một số người dân nóng vội nên đã đi làm thẻ miễn vé qua Trạm thu phí Bến Thủy 1 sau thông báo được miễn vé. Chứ thủ tục thì từ nay cho đến 24.4 (có hiệu lực áp dụng miễn vé) thì các phường, xã của 4 địa phương được miễn vé gồm TP.Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) TX.Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tổng hợp danh sách các đối tượng được miễn vé để gửi về cho Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 4 (đơn vị đầu tư, quản lý, khai thác thu phí BOT qua trạm Bến Thủy) thực hiện.

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - TGĐ TCty Xây dựng công trình giao thông 4 - cho biết, hiện đang phải chờ hướng dẫn của Bộ GTVT về việc thực hiện thủ tục để miễn vé qua Trạm thu phí Bến Thủy. Tuy nhiên, do người dân vội đến làm thì ông cũng chỉ đạo anh em của Trạm thu phí Bến Thủy tiếp nhận thông tin, tạm thời xử lý trước cho dân. Về câu hỏi, người dân cho rằng đúng ra phải trả lại “tiền oan” trước đây đã thu phí BOT qua trạm thu phí cầu Bến Thủy cho họ, ông Huỳnh từ chối trả lời và nói “Việc đó hỏi Bộ GTVT”.

TRẦN TUẤN