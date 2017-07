Dũng lặng lẽ ôm Lan thật chặt vào trong vòm ngực của mình, như thể nàng có thể biến mất.

Câu chuyện xoay quanh cuộc đời Lan - người đàn bà xinh đẹp, tài giỏi vướng vào mối tình giữa ba người đàn ông là Dũng (chồng hiện tại), Thiện (Người yêu cũ), Hưng (Mối tình đầu). Liệu người phụ nữ ấy sẽ chọn đi cùng ai tới suốt cuộc đời trong số ba người đàn ông nguyện vì cô mà bất chấp tất cả?

Trong căn nhà nhỏ nơi ngoại thành ấy khi nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tiếng bi bô của trẻ nhỏ:

- Con, con tính xem nhà mình có bao nhiêu người nào? Có bố, có mẹ và có con chó cún con này nữa là có mấy người nhỉ?

- Một, hai, ba người ạ!

Lan ôm con hôn chụt chụt lên hai má:

- Ôi, cún của mẹ giỏi quá!

Dũng ngồi nhìn vợ con chơi đùa tíu tít, đôi mắt tràn ngập ý cười và sự thỏa mãn. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế thôi! Đây chính là hai người quan trọng nhất của đời anh. Dũng có thể sẵn sàng hi sinh và làm tất cả chỉ cần họ được hạnh phúc. Bố mẹ anh mất đã lâu, anh sống một mình từ khi hơn hai mươi tuổi nên gia đình này nắm giữ trọn vẹn trái tim anh.

Hạnh phúc đối với một người đàn bà và một người đàn ông, đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi (Ảnh minh họa)

Hai mẹ con chơi xong, Lan bế con đi ngủ sớm còn Dũng ngồi bên máy tính làm việc. Một lúc sau, Lan nhẹ bước tới gần và cắn vào vai Dũng một cái thật đau khiến anh nhăn mặt nhưng không hét lên. Việc này dường như quá quen rồi, Lan có một sở thích là thường xuyên cắn anh. Chỉ lúc yêu nàng mới âu yếm cắn anh đau. Còn những khi giận nhau, nàng chẳng bao giờ cắn anh nữa. Hồi đầu, anh không biết còn hét lên. Anh bảo:

- Em đúng là cầm tinh con chuột!

Lan chỉ ôm cổ Dũng cười, nàng hôn lên vết cắn:

- Hết đau rồi, Dũng bảo hết đau rồi!

Dũng lại phì cười:

- Thế anh cắn lại em xem em có đau không nhé!

Lan nhìn Dũng:

- Em biết một điều này, em làm gì anh cũng không đau, em cấu, em cắn, hay em đánh nhất định anh đều không đau. Nhưng ngược lại anh làm gì em cũng đau, anh chỉ khẽ cấu thôi là em đau, cắn nhẹ là em đau. Nên anh không được làm em đau.

Dũng giả vờ thở dài:

- Trời đất, phát hiện của em sẽ khiến cả đời anh khổ đó!

Lan cười rúc rích trong lòng Dũng, nàng thì thầm:

- Anh có biết em ước gì khi về già không?

Dũng bật cười nho nhỏ:

- Không, ước muốn của em anh thường chịu bó tay khi đoán biết. Nếu không khi yêu em anh đã biết là em hay cắn người rồi!

Lan cấu cho Dũng một cái vào tay, nàng nói:

- Em ước khi chúng mình già, em vẫn còn nguyên hàm răng thật khỏe để cắn anh!

Dũng nhìn Lan, ánh mắt chan chứa ý cười:

- Em có biết hôm trước khi anh thay áo để thể thao, mấy thằng cùng cơ quan nó hét lên gì không?

Lan cười ranh mãnh:

- Ý nghĩ của đàn ông quả thật em cũng không thông thạo lắm! Bởi vậy, trước khi lấy anh em cũng không biết là anh không thích bị cắn. Nếu biết trước thì đã khác rồi!

- Bọn nó bảo: Nốt răng này nhất định không thể là của con chó nào cả, chỉ có thể là của một em nào đó thôi! Anh cười bảo: Nhất định không thể nào là gái, là con cún to ở nhà cắn đấy! Nhưng bọn nó lại vỗ vai anh ghen tỵ: Ông sướng thật đấy!

Lan nhìn Dũng cười rộng hết cả miệng. Rồi nàng ghé tai anh khẽ nói:

- Em biết mà!

Dũng và Lan khi nào cũng nói chuyện với nhau kiểu ấy. Cợt đùa nhưng mà cái ẩn chứa bên trong lại vô cùng thấm thía. Mọi người bảo trong căn nhà ấy khi nào cũng có tiếng cười. Hạnh phúc đối với một người đàn bà và một người đàn ông, đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi. Hạnh phúc lớn được làm lên chính bằng những niềm vui nho nhỏ được chắt chiu từ chính cuộc sống đời thường bình yên!

Dũng bình thường là người đàn ông trầm tính, anh không phải là mẫu đàn ông mồm mép hay nịnh nọt vợ, nhưng đặc biệt, mỗi khi nói chuyện với Lan, anh thường bị vợ mình kéo vào câu chuyện một cách hết sức tự nhiên và hài hước. Anh vẫn đùa Lan:

- Tính hài hước của anh chỉ phát huy với duy nhất mình em và mình em hưởng thụ.

Lan cười:

- Cái gì trên người anh cũng đều phải thuộc về em hết! Chỉ cần anh cho người khác hưởng thụ cái gì một lần là em không dùng lại nữa!

Dũng véo mũi Lan:

- Em bá đạo độc quyền!

- Anh thử tìm xem có người phụ nữ nào không bá đạo độc quyền với chồng mình không?

- Cái lý thuyết này của phụ nữ anh cũng xin đầu hàng. Và miễn bình luận. Nhưng, anh cũng muốn độc quyền em!

- E là không được!

- Vì sao? Vì em, không muốn thuộc về một người đàn ông ích kỉ, em muốn thuộc về một người đàn ông rộng lượng và bao dung!

- Có người đàn ông nào mà không ích kỉ khi yêu!

Lan liền đánh trống lảng:

- Anh yêu em nhiều bao nhiêu?

- Nhiều hơn tất cả những ngôi sao có thể mọc trên bầu trời và nhiều hơn tất cả những cây có thể mọc trên trái đất!

Lan lại không thể nào ngăn được nụ cười nở trên môi rạng rỡ! Khi nào Dũng cũng có những phát kiến yêu đương khiến Lan hả lòng!

Càng hạnh phúc thì trái tim Lan càng như chảy máu (Ảnh minh họa)

***

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, cho tới một ngày Dũng tình cờ thấy Lan đi cùng Thiện. Anh nghe nói đó là người yêu cũ của Lan, hai người có thời gian bên nhau khá lâu. Nếu xét về mọi mặt, Thiện đều có phần trội hơn Dũng, duy chỉ có tình yêu dành cho Lan là anh có thể tự tin mình hơn người đàn ông ấy!

Dẫu để mang tình cảm ra mà so sánh thì khác gì mang nước của đại dương này mà so với đại dương kia. Nhưng anh cần phải tìm một lý do nào đó để cảm thấy mình có điểm tựa, cho chút tự tin. Người đàn ông đôi khi cũng có những thứ sợ hãi yếu mềm tự ti như vậy. Chỉ là họ không nói ra ngoài như đàn bà mà thôi.

Đêm ấy, Dũng thấy Lan khó ngủ hơn thường ngày, nàng trằn trọc và trở mình liên tục trong đêm. Dũng giả vờ như là mình ngủ quá say, anh quơ tay sang ôm Lan vào ngực như một hành động vô thức. Lan dịu dàng nằm quay lại hơi thở của Lan phả lên mặt Dũng ấm áp đều đều. Anh biết nàng chưa ngủ. Nàng đang nằm ngắm nhìn anh.

Anh cảm nhận được ánh mắt thân thương của Lan đang dò dẫm từng đường nét trên khuôn mặt mình. Trái tim anh khẽ nhộn nhạo. Anh chợt nghĩ, lẽ nào Lan đang thầm so sánh anh với Thiện. Anh có chút dỗi hờn. Dũng lại giả vờ buông Lan ra và quay người sang mé khác. Nhưng Lan ôm anh lại khẽ cắn vào ngực anh đau điếng. Dũng khẽ thốt lên:

- Em làm anh đau!

Lan dụi mặt vào ngực anh khẽ nói:

- Em xin lỗi! Em vẫn ước, đến lúc già, em vẫn còn nguyên hàm răng để cắn anh!

Dũng ôm Lan vào lòng, anh không để ý thấy ngữ điệu mà Lan nói:

- Từ tối tới giờ, anh chỉ toàn vào mạng tìm hiểu thông điệp từ hành động cắn của em. Và nó khiến anh cảm thấy được an ủi nhiều hơn!

Dũng thấy trên ngực mình có gì đó ấm nóng vừa rơi trên đó. Giọng Lan nghèn nghẹn:

- Em biết, anh sẽ không bao giờ làm em đau! Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đền anh! Sẽ để anh làm em đau, dù thế nào em cũng không kêu nửa lời!

- Em lại nói gì thế? Nhưng nếu có kiếp sau nữa, anh vẫn nhất định không làm em đau! Vì anh yêu em!

Dũng lặng lẽ ôm Lan thật chặt vào trong vòm ngực của mình như thể nàng bất cứ khi nào cũng có thể biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Cái dự cảm lạ lùng đó luôn khiến Dũng sống trong cảm giác phập phồng, bất an.

Dũng chợt tự hỏi mình: Lẽ nào người đàn ông đó không phải là Thiện, vì nếu như là anh ta thì khi gặp nhau Lan không thể nào bình thản như vậy được.

Và hai người cứ ôm nhau như thế. Bên cạnh, cu con vừa đạp chăn ra, miệng lẩm nhẩm nói mê gì đó rồi cười. Ngoài hiên, những cơn gió se lạnh những ngày gần cuối thu khiến những tán cây cọ vào tường xào xạc. Hạnh phúc đôi khi đừng là một cái nắm tay quá chặt, đừng là sự chiếm hữu hoàn toàn, đừng là sự độc đoán tuyệt đối...

Hạnh phúc cũng cần có những khoảng trống không nhau để hiểu những khoảng khắc có nhau ấm áp tới nhường nào! Nhưng ngay cả khi nằm trong hạnh phúc, cảm nhận được trọn vẹn thứ hạnh phúc mà mình đang sở hữu… Đúng, khi ấy, càng hạnh phúc thì trái tim Lan càng như chảy máu. Là kiếp này nàng đã phụ một tấm chân tình! Nước mắt mặn đắng, nàng lặng nuốt vào tận trong tim mình rạn vỡ!

Mãi lâu sau, Dũng mới khẽ hôn lên tóc Lan, giọng anh trầm ấm dịu dàng:

- Có thể nói cho anh biết người đó là ai không?

***

