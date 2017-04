Giáng My thử sức với tác phẩm của cố nhạc sĩ Trần Lập mang tên Người đàn bà hóa đá đã chiến thắng trước giọng ca điêu luyện Thái Bảo Trâm đi tiếp vào vòng Liveshow.

The Voice - Giọng hát Việt 2017 đã đi được một nửa chặng đường. Vòng Đo ván tối 9/4 tiếp nối cuộc đua gay cấn bằng những màn dự thi đơn ca của từng thí sinh bắt cặp nhau ở từng đội thay vì song ca. Đi đến đây, quả thật các thí sinh đã có những tiến bộ rõ rệt về giọng hát và cả cách trình diễn.

Mở màn cho đêm thi vừa qua là cặp đôi Giáng My và Thái Bảo Trâm ở team Đông Nhi lần lượt so tài với các ca khúc Người đàn bà hóa đá và Note to God.

Phần thi vòng Đo ván của GIáng My và Thái Bảo Trâm

Giáng My - Thái Bảo Trâm

Sau những ngày luyện tập miệt mài, các thí sinh đã lựa chọn những ca khúc phù hợp nhất để thể hiện tài năng. Với Giáng My, “bà mẹ một con” hoàn toàn lột xác trong hình ảnh mạnh mẽ với sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Lập. Gạt qua lối hát ballad quen thuộc, Giáng My trở nên gai góc với Rock hơn bao giờ hết.

Giáng My lột xác với hình ảnh cô nàng mạnh mẽ, lạ lẫm so với vẻ hiền dịu trước đây…

Tổng thể hình ảnh mà Giáng My mang lên sân khấu cực kì cá tính.

Sau phần trình diễn, HLV Tóc Tiên đã có những nhận xét khách quan trong màn biểu diễn vừa qua.

HLV Thu Minh cũng góp ý về giọng hát của cô nàng, thay đổi để phù hợp với hình ảnh gai góc, mạnh mẽ…

Thái Bảo Trâm - cô gái dũng cảm thay đổi ngoại hình để đến gần hơn với âm nhạc. Cô ấy đã cho thấy sự chín muồi trong giọng hát ngày càng kĩ thuật với những nốt cao sáng và rõ ràng. Trong bộ trang phục dạ hội đẹp mắt và thể hiện ca khúc Note to God nổi tiếng, Thái Bảo Trâm nhận được nhiều cái gật đầu từ các HLV và nhất là thấp thoáng bóng dáng của diva người Mỹ Mariah Carey như lời nhận xét của HLV Noo Phước Thịnh.

Thần thái của một Thái Bảo Trâm ở Giọng hát Việt mùa 2 cũng nhập tâm và nhiều cảm xúc hơn.

Nhẹ nhàng feeling trong từng nốt nhạc…

Gằn giọng ở những quãng cao, tiết chế âm thanh cũng tinh tế hơn.

Thế nhưng, cô nàng vẫn còn “vướng” cách hát cũ. HLV Tóc Tiên góp ý, chờ đợi Bảo Trâm có những đoạn hát mới mẻ để tạo thêm điểm nhấn.

Là người trực tiếp thị phạm, Đông Nhi thấy ngay sự sa sút phong độ của Thái Bảo Trâm trong phần thi vừa qua.

Sau những lời nhận xét, góp ý từ các HLV và nhất là nhận thấy rõ sau thời gian luyện tập, Đông Nhi nhận thấy Thái Bảo Trâm phong độ có phần sa sút và Giáng My có nhiều điều để tiếp tục khai thác. Nữ HLV đã quyết định lựa chọn Giáng My tiếp tục cùng cô chinh phục những thử thách tiếp theo ở Giọng hát Việt 2017.

Huỳnh NhưWindy NguyễnKun Võ