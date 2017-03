Anh cảm thấy khó khăn khi duy trì cuộc sống như vậy. Vấp phải thái độ kiên quyết của cả vợ và người tình, có lẽ anh đành phải sống 2 mặt, hoàn toàn trái với ý muốn của anh.

Mai biết An chán mình, có tình yêu mới trong tim. Nhưng cô rình mãi mà không bắt được quả tang. Vả lại, An cũng không vô lý khi khinh miệt cô. Cái lần say nắng tai hại của cô cách đây vài năm làm người đàn ông trong anh không sao gượng dậy được. Niềm tin bị đổ vỡ quá lớn, An như thành người khác. Anh lặng lẽ sống bên vợ như cái bóng, niềm vui chỉ dồn vào hai con gái nhỏ. Mai cũng không vừa, cô không “nhào vô” như lời khuyên của mẹ và cô bạn gái thân. Thâm tâm cô nghĩ, anh ta mải công việc chả ngó ngàng gì đến vợ, không “say nắng” mới là chuyện lạ.

Hai người cứ sống như hai đường thẳng song song như thế cũng vài năm. Có bài báo chỉ ra 9 dấu hiệu hôn nhân rạn nứt thì Mai thấy nhà mình có đến 7. Cô cũng thấy ngán cái cảnh đồng sàng dị mộng, vợ chồng đối xử với nhau khách khí. Nhưng mà cô còn tiếc cái địa vị của chồng. Anh làm giám đốc một doanh nghiệp lớn, tiền của nhiều lại có nhiều kẻ sẵn sàng hầu hạ. Hè năm nào gia đình cô cũng có vài chuyến vi vu do một đối tác nào đó của chồng mời, ăn uống sung sướng, ở tại những resort thật đẹp, lúc về còn có vài thùng quà biếu. Chừng ý thứ sung sướng đủ làm cô tạm nguôi ngoai nỗi niềm có chồng cũng như không. An tuyệt nhiên không coi cô là người vợ đúng nghĩa. Tệ hơn, anh còn không buồn giấu điều đó với những người bạn thân. Anh vẫn tham gia các sinh hoạt chung cùng gia đình là vì nghĩ thương hai đứa con. Mai biết điều đó và hiểu rằng đó là chìa khóa níu giữ hôn nhân của mình.

Tháng trước An nói với Mai hãy ly dị. Anh bảo sẽ để lại cho cô ngôi nhà khang trang và toàn bộ sổ tiết kiệm mà anh biết cũng dư cho cô sống cả phần đời còn lại. Hai đứa con thì thỏa thuận do bố hay mẹ nuôi, bởi vì theo anh tách chị em nó ra sẽ rất khổ. Hai đứa con gái hơn kém nhau có 1 tuổi thân nhau hơn chị em con nhà khác. Mai căm trong lòng, nghĩ là chồng phải có lý do gì đó mới quyết liệt đòi ly hôn như vậy. Cô lập luận : Anh ta đã sống lạnh lùng với mình trong từng ấy năm và mình cắn răng chấp nhận, vậy mà anh ta vẫn chưa hài lòng. Có lẽ mối quan hệ ngoài luồng của anh ta … ra hoa kết trái rồi chăng ? Càng nghĩ càng hậm hực, cô thấy mình không thể dễ dàng để chồng đạt được mục đích. Để chồng nuôi con thì cô không bao giờ nghĩ đến. Nhưng nghĩ đến cảnh ba mẹ con trơ trọi trong căn nhà rộng thênh thang, trong lúc ở một ngôi nhà khác, có đứa trẻ được chồng mình bồng bế trong tay, Mai đã thấy sôi lên sùng sục. Cô đanh mặt bảo chồng :

- Em không bao giờ ký đơn ly dị. Anh đừng đặt vấn đề này với em nữa.

- Nhưng em không thấy là cuộc sống của anh và em từ lâu đã như địa ngục à ? Anh không thể cố gắng sống khác đi và em cũng vậy. Tại sao không giải thoát cho nhau. Chúng mình đều còn trẻ, còn có cơ hội để có hạnh phúc.

- Hạnh phúc - Mai gằn giọng. Anh cần, chứ em thì không. Anh cứ việc đi tìm hạnh phúc, miễn là đừng để cho em biết.

- Nếu như anh quyết định ly dị thì em sẽ cho hai con vào chùa, coi như chúng nó là trẻ mồ côi. Em không tin chúng sẽ khổ hơn nếu như sống cùng .. dì ghẻ. Còn em, chả bao giờ nuôi con không có cha cả.Chồng Mai lắc đầu ngán ngẩm. Anh biết khi vợ đã băng qua cả giận dữ mà cứ một điều anh hai điều em ngọt xớt như vậy, không gì có thể lay chuyển được cô ấy. Mai thấy chồng im im, cô bồi thêm :

- Em nói thật không đấy ?

- Rồi anh sẽ biết thôi …

Cái vẻ ương bướng rành rành của Mai khiến chồng dao động. Lạ thật, khi người ta yêu nhau, sự bướng bỉnh thường chỉ làm cho tính cách trở nên đáng yêu hơn. Vậy mà, khi mọi chuyện tan tành, nhìn cái mặt câng câng, căm ghét dội lên trong lòng. An cũng đến chịu cho cái tính siêu lì của vợ mình. Cả mấy năm trời, anh đối xử lạnh lùng đến thế vậy mà cô ấy vẫn coi như không có chuyện gì, vẫn thu xếp để người ngoài nhìn thấy một gia cảnh bình thường. Anh cũng đôi lần cố gắng làm lành với vợ nhưng sâu thẳm trong anh, tình yêu đã chết, mà cô cũng không làm gì để cùng với anh hồi sinh nó. Trái tim đàn ông không thể loăng quăng mãi, anh cũng tìm thấy cho mình một bến bờ. Đó là một phụ nữ tốt, không yêu cầu anh một danh phận, chỉ cần được yêu thật lòng. Nhưng anh cảm thấy khó khăn khi duy trì cuộc sống như vậy. Vấp phải thái độ kiên quyết của Mai, có lẽ anh đành phải sống 2 mặt, hoàn toàn trái với ý muốn của anh.

Nhị Phương