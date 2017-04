Cơ quan Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với ông H.V. L. (ở xã Định Trung, TP Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, ông L. được xác định là người có hành vi đánh đập dã man con gái của mình đang học lớp 4 khiến dư luận phẫn nộ thời gian qua. Sau khi đưa cháu đi giám định, kết quả cho thấy tỉ lệ thương tích là 1%.

Cháu bé bị người cha đánh.

Tuy nhiên, do nạn nhân là trẻ em, công an vẫn quyết định đề nghị khởi tố. Viện kiểm sát TP Vĩnh Yên đã phê chuẩn quyết định, đến 5/4 thì cơ quan công an thi hành lệnh bắt với ông này.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền hàng loạt hình ảnh về một bé gái đáng thương tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên đang ngồi ở hành lang bệnh viện. Trên người cháu xuất hiện chi chít những vết thâm tím.

Kèm theo những hình ảnh này là dòng thông tin cho biết bé bị cha mình đánh đập, mong cơ quan chức năng vào cuộc để cứu cháu. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TP Vĩnh Yên đã triệu tập ông HVL (trú xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, cha của cháu bé) để lấy lời khai.

Cơ mặt tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận hành vi đánh đập con mình. Ông L. là người có biểu hiện nghiện rượu, nhất là vào các buổi chiều. Cháu bé trong vụ việc đang học lớp 4 nhưng cha mẹ cháu mới ly thân.

Tiến Dũng