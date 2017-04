Bộ Y tế đã đạt được thỏa thuận với công ty dược phẩm Mỹ về cung ứng thuốc viêm gan C giá rẻ cho người bệnh trong nước.

Chiều 26.4, Bộ Y tế cho biết, đã đạt được thỏa thuận với công ty dược phẩm Mỹ về cung ứng thuốc viêm gan C giá rẻ cho người bệnh trong nước. Đây là kết quả đạt được sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường có buổi làm việc với đại diện của một công ty dược phẩm của Hoa Kỳ hiện là chủ sở hữu bằng sáng chế một số thuốc mới điều trị viêm gan C.

Theo đó, hai bên thống nhất một số biện pháp nhằm tăng cường tiếp cận thuốc điều trị viêm gan C (bao gồm cả thuốc biệt dược và thuốc generic) tại Việt Nam trong đó có thỏa thuận, công ty này đảm bảo sẽ cung cấp đủ thuốc điều trị viêm gan C – 3 loại thuốc cho Việt Nam với giá thấp nhất, chỉ bằng 1% giá thuốc phát minh hiện đang bán cho thị trường Mỹ. Đồng thời công ty cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp dược Việt Nam sản xuất thuốc điều trị viêm gan C để có giá thuốc thấp hơn giá nhập khẩu cũng như hỗ trợ nghiên cứu tương đương sinh học đối với thuốc generic sản xuất tại Việt Nam so với thuốc sản xuất tại Mỹ...

Đổi lại, Bộ Y tế sẽ cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc theo hình thức cấp phép nhanh cho các thuốc điều trị viêm gan C do công ty này (công ty phát minh, đăng ký và sản xuất); đồng thời, sẽ báo cáo Chính phủ xem xét việc đưa thuốc điều trị viêm gan C vào các chương trình y tế công cộng.

Xét nghiệm cho bệnh nhân bị viêm gan tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

Nhà sản xuất này cũng sẽ cung cấp cho Bộ Y tế danh sách các công ty dược nước ngoài được cho phép sản xuất nguyên liệu hoặc thành phẩm thuốc điều trị viêm gan C của công ty theo hình thức giấy phép tự nguyện. Căn cứ vào danh sách, Bộ Y tế sẽ xem xét cho phép nhập khẩu thuốc từ các cơ sở sản xuất này để tăng tính cạnh tranh, giảm giá thuốc generic nhập khẩu.

Công ty này cũng cam kết bảo đảm hoặc có cơ chế bảo đảm các thuốc điều trị viêm gan C, cung cấp cho thị trường Việt Nam theo một trong các hình thức nêu trên, đáp ứng các tiêu chí chất lượng, an toàn, hiệu quả theo các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam về dược.

Theo các chuyên gia, viêm gan C là bệnh phổ biến ở Việt Nam với khoảng gần 4 triệu người đang mang virus viêm gan C (chiếm 4%- 7% dân số). Bệnh chưa có vắc-xin phòng ngừa, phòng bệnh chủ yếu là các biện pháp chung như quan hệ tình dục an toàn, sàng lọc máu, các chế phẩm của máu, sử dụng bơm kim tiêm một lần…

Do chi phí điều trị khá cao, trong khi bệnh lại không có triệu chứng điển hình nên người bệnh thường chỉ phát hiện khi bệnh tiến triển thành xơ gan và ung thư gan. Giới chuyên môn khuyến cáo người dân có thể phát hiện sớm tình trạng nhiễm virus viêm gan qua xét nghiệm máu trong các lần khám sức khỏe định kỳ.

Thái Bình