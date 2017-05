Người phụ nữ từ quê ra chợ Lương Văn Can (một trong những chợ lớn của Hải Phòng) thì bị những tiểu thương khác đổ chất thải lên bàn thịt và người.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 11-5, trên một tài khoản facebook ở Hải Phòng xuất hiện một clip kèm hình ảnh một người phụ nữ ngồi trước phản thịt với những vết loang lổ trên những tảng thịt và trên người. Chị không nói được câu nào, rất nhiều người đứng xem.

Vụ việc xảy ra ở chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Theo những người ở chợ Lương Văn Can thì sự việc do hai tiểu thương tên H. và V. khởi xướng. Nguyên nhân do người bán thịt lợn ở nơi khác đến, bán thịt chỉ 40.000 đồng/kg. Bà V. và bà H. đã trộn dầu luyn và chất thải khác vào hất lên phản thịt của người phụ nữ kia để dằn mặt.

Người phụ nữ với phản thịt lợn bị đổ luyn và chất thải.

Rất nhiều người bức xúc về việc này. Nhiều người đi ngang qua đã báo Công an phường Máy Tơ. Công an phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền đã có mặt tại hiện trường vụ việc.

