Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản thông báo ngừng thực hiện các dự án nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, có 4 dự án được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép buộc phải ngừng thực hiện gồm: Dự án nạo vét thông luồng thủy nội địa suối Thái Thiện đoạn từ sông Thị Vải đến bến thủy nội địa Kim Nhật thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành của Công ty TNHH Tuấn Hải Đăng; Dự án nạo vét thông luồng khu vực sông giữa – rạch ông Trung, Nước Lạnh, xung quanh và trong dự án, tại xã Phước Tân và Tam Phước, thành phố Biên Hòa của Công ty Cổ phần đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành; Dự án nạo vét, thanh thải luồng sông Buông, sông Bến Gỗ tại xã Phước Tân và Tam Phước, thành phố Biên Hòa của Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai và Dự án nạo vét luồng, kết hợp tận thu sản phẩm tuyến đường thủy nội địa đoạn tắc Ông Trung, sông Đồng Kho, tắc Nha Phương – rạch Ông Trúc tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch của Doanh nghiệp tư nhân Nhân Thiện Hòa.

Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đã yêu cầu các doanh nghiệp trên bàn giao mặt bằng, đưa phương tiện, thiết bị và nhân lực ra khỏi dự án. Đồng thời yêu cầu Khu quản lý Đường bộ, Đường thủy Đồng Nai hướng dẫn nhà đầu tư để nhận mặt bằng theo quy định. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh Đồng Nai cùng UBND các xã Phước Thái, Phước Tân, Tam Phước, Phước An thông báo công khai để người dân biết, theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp đã ngưng thực hiện nhưng vẫn cố tình hoạt động.

Ngoài 4 dự án nạo vét luồng lạch được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép được yêu cầu ngừng hoạt động, hiện nay còn có 6 mỏ cát do tỉnh cấp phép đang hoạt động với thời hạn gần nhất là năm 2019 và xa nhất là 2031, gồm: Mỏ cát sông Đồng Nai, huyện Tân Phú do Hợp tác xã Phú Thịnh đang khai thác; mỏ cát Đạ Quay, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú do Hợp tác xã Công nghiệp Phú Xuân khai thác; mỏ cát xây dựng sông Đồng Nai, tại huyện Định Quán và Tân Phú; mỏ cát Trị An 1, huyện Vĩnh Cửu và mỏ Trị An 2 tại huyện Định Quán (đều do Công ty Đồng Tân khai thác); mỏ cát xây dựng sông Đồng Nai, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú do Công ty Công trình Giao thông Đồng Nai khai thác.

Sỹ Tuyên/TTXVN