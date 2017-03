Thành phần chính của chuối xanh là tinh bột kháng. Đây là loại tinh bột quý, không tiêu hóa được nên không giải phóng glucose trong ruột non mà đi thẳng xuống ruột già để tạo ra các vi khuẩn đại tràng lên men, tiêu hóa.

Chuối xanh có vị hơi chát và đắng (do hàm lượng tannin cao), vỏ cứng và có chứa tinh bột, chất diệp lục và hàm lượng carotenoid cao.

Tăng cảm giác no, giảm cân

Hàm lượng chất xơ trong chuối xanh giúp bạn cảm thấy no lâu, do đó chúng giúp bạn ăn ít hơn. Thêm chuối xanh vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả bằng cách giảm lượng calo tiêu thụ.

Giúp hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn

Phần lớn sự hấp thụ khoáng chất xảy ra ở ruột non. Các thành phần pectin trong chuối xanh làm chậm chuyển động trong ruột non, do đó nó thúc đẩy việc hấp thu khoáng chất tốt hơn vào máu.

Chuối xanh có những tác dụng không ngờ với sức khỏe

Thêm vào đó, axit béo chuỗi ngắn sản sinh ra bởi vi khuẩn đại tràng thông qua quá trình lên men đã làm tăng tính hòa tan của khoáng chất, do đó dẫn đến sự hấp thu khoáng chất tốt hơn vào máu.

Tăng cường cấu trúc xương

Uống nhiều carbs chế biến bao gồm chế độ ăn uống có đường cao có thể gây ra chứng “scurvy xương” (stress oxy hóa làm yếu đi các chất làm bằng sợi collagen) gây yếu xương.

Thay vào đó, thay thế các thực phẩm này bằng chuối xanh nấu được cho là giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm sự quá trình này. Chuối xanh chứa nhiều khoáng chất cho sức khỏe xương bao gồm canxi, magiê, mangan và phốt pho.

Ngoài ra, chúng còn cung cấp các chất chống oxy hóa và chống tannin cùng với carotenoid và chất diệp lục giúp ngăn ngừa stress oxy hóa có thể làm hỏng cấu trúc xương. Chuối xanh cũng chứa silica rất quan trọng cho việc xây dựng và duy trì các sợi collagen.

Chống oxy hóa

Một nghiên cứu đã chứng minh rằng vỏ chuối xanh có khả năng chống oxy hóa cao hơn chín.

Vì vậy, nấu chín chuối xanh với vỏ có thể cung cấp cho bạn các chất chống oxy hóa tuyệt vời do sự hiện diện của chất diệp lục và tannin.

Giảm tiêu chảy

Các tinh bột kháng và pectin - chất xơ hòa tan trong chuối xanh có chức năng nuôi và giữ vi khuẩn tốt. Vì vậy, nếu bị tiêu chảy hãy ăn chuối xanh nấu chín với để nguyên vỏ. Chuối xanh cũng chứa hàm lượng tanin cao có tác dụng như chất làm se và kháng viêm.

Tăng độ nhạy insulin và làm giảm glucose trong máu

Một nghiên cứu đã chứng minh rằng các tinh bột kháng có thể giúp cải thiện sự nhạy cảm insulin và giảm lượng đường trong máu. Ăn chuối xanh nấu chín có thể là một cách tốt để tránh bệnh tiểu đường và điều trị bệnh tiểu đường.

Không chứa gluten

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho ngũ cốc giàu gluten mà mình đang sử dụng thì hãy ăn chuối xanh nấu chín. Chúng không chứa gluten và cũng tốt cho đường huyết.

Giảm căng thẳng

Pectin và các thành phần tinh bột kháng chuối trong chuối xanh không chỉ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt mà còn giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Đó là kết quả của việc tăng nồng độ oxit nitơ (NO) do các chất chống oxy hóa như tannin, carotenoid, chất diệp lục trong chuối xanh.

Giảm viêm dạ dày, loét tá tràng

Các thành phần pectin trong chuối có thể phủ một lớp bảo vệ dạ dày, ngăn ngừa tác dụng mài mòn của axit clohiđric, chuối xanh để vỏ nấu chín cũng cung cấp tannin có tính kháng virut/kháng khuẩn và chống viêm.

Tăng tuổi thọ, làm đẹp

Tanin, polyphenol hòa tan trong nước, được tìm thấy trong bột chuối xanh và vỏ. Các chất này cùng với carotenoid và chất diệp lục hoạt động như một chất chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư, đồng thời tăng cường miễn dịch, làm đẹp da...

Giảm huyết áp

Các chất chống oxy hóa trong chuối xanh bao gồm tanin, carotenoid và chất diệp lục cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hạ huyết áp. Nó làm tăng NO giúp thư giãn mạch máu, do đó giúp giảm huyết áp.

Ngăn ngừa ung thư đại tràng

Các tinh bột kháng bệnh trong chuối xanh hoạt động như prebiotic, có nghĩa là chúng ăn các vi sinh vật gây hại cho vi khuẩn có lợi, ngăn ngừa chúng tạo ra chất độc gây viêm.

Chất chống oxy hóa và chống viêm của tannin cũng được cho là có vai trò quan trọng trong phòng chống ung thư ruột già.

Điều hòa mức độ lipid

Tăng lipid máu được đặc trưng bởi nồng độ lipid bất thường, theo thời gian, nếu không được điều trị tốt có thể gây ra các vấn đề về tim mạch.

Vỏ chuối xanh có hiệu lực chống oxy hóa cao hơn vỏ chuối chín. Chuối xanh nấu chín với vỏ mang lại sự chống oxy hóa tuyệt vời do sự hiện diện của chất diệp lục và tannin, do đó nó có thể giúp điều hòa mức độ lipid trong máu.

Phương Lam(Theo Naturalnews)