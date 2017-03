Không thể khoác áo tuyển Việt Nam vì đang là trụ cột của tuyển Uganda nhưng Kizito vẫn quyết tâm xin nhập tịch, trở thành công dân Việt vì tình yêu với bóng đá Quảng Ninh

Geoffrey Kizito không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi sang V-League thi đấu từ lúc còn rất trẻ. Mới đây, HLV Phan Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh vui mừng thông báo Kizito đã được công nhận là công dân Việt Nam với cái tên Việt là Trần Trung Hiếu, lấy theo họ của chủ tịch Hội CĐV Than Quảng Ninh, người mà tiền vệ của Uganda yêu mến nhất.

Năm năm lăn lộn trong màu áo Sài Gòn Xuân Thành rồi Than Quảng Ninh, Kizito giờ là ngôi sao của đội tuyển Uganda. Cùng với tiền đạo đồng hương Moses đang chơi cho CLB Hà Nội, Kizito được triệu tập về nước tham dự VCK Giải vô địch quốc gia châu Phi 2017 (CAN). Dù tuyển Uganda sớm dừng bước ở vòng bảng khi rơi vào bảng đấu có Bờ Biển Ngà và Ai Cập (á quân của giải) nhưng Kizito là một trong những nhân tố gây ấn tượng mạnh nhất khi được giao đá chính trong cả 3 trận đấu của Uganda, trong khi Moses chỉ được vào sân từ ghế dự bị.

Giữa tháng 3 vừa qua, Kizito đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Nhiều người cảm thấy thú vị vì Kizito chọn tên Việt là Trần Trung Hiếu mà không gắn thêm tên thật của anh kèm theo như nhiều cầu thủ khác thường làm là Hoàng Vũ Samson, Huỳnh Kesley, Rogerio Nguyễn. Theo HLV Phan Thanh Hùng, Kizito rất thân thiết với ông Trần Lê Trung, chủ tịch hội CĐV cuồng nhiệt vùng đất mỏ, nên quyết định lấy họ của người bạn làm tên Việt.

Kizito trong màu áo Than Quảng Ninh ở AFC Cup 2017Ảnh: Mộc Nghênh

Trước đó, trong suốt thời gian chờ thủ tục nhập tịch Việt Nam hoàn tất, Kizito không tham dự V-League. Ngoài việc tham gia CAN 2017, Trần Trung Hiếu chỉ thi đấu 2 trận tại AFC Cup cho CLB Than Quảng Ninh. “Cậu ấy luôn mong muốn được gắn bó lâu dài với CLB nên ban lãnh đạo Than Quảng Ninh khuyên không thi đấu V-League trong thời gian chờ xin nhập tịch. Bây giờ thì Kizito đã có thể thi đấu với tư cách một công dân Việt Nam, đội bóng sẽ được tăng cường thêm sức mạnh để hướng đến mục tiêu vô địch V-League 2017” - Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng cho biết.

Trước khi làm thủ tục xin nhập tịch, Trần Trung Hiếu đã ký bản hợp đồng gia hạn 5 năm với đội bóng đất mỏ và anh cũng muốn được kết thúc sự nghiệp thi đấu tại Than Quảng Ninh. Trần Trung Hiếu coi đây là ngôi nhà thứ hai và chính ban lãnh đạo đội bóng cũng tin rằng với sự chuyên nghiệp, cầu thủ này sẽ thực hiện trọn vẹn bản hợp đồng. Bây giờ, HLV Phan Thanh Hùng đã có thêm nhiều lựa chọn để có thể phân phối tốt cho cả 2 mặt trận mà Than Quảng Ninh tham dự là AFC Cup và V-League.

Dù là tiền vệ rất thích tham gia tấn công nhưng Trần Trung Hiếu luôn hoàn thành rất tốt vai trò phòng ngự trong màu áo tuyển Uganda cũng như Than Quảng Ninh. “Tôi muốn cùng đội bóng vô địch và chinh phục thêm những thử thách mới. Bây giờ đã trở thành một công dân Việt Nam, tôi hy vọng những người bạn ở Quảng Ninh sẽ yêu mến mình giống như tình cảm mà tôi luôn dành cho họ trong suốt thời gian qua” - Trần Trung Hiếu chia sẻ.

Minh Ngọc