Câu hỏi tương tự đã được dư luận đặt ra từ rất lâu, mỗi người mỗi góc nhìn nên có cách trả lời khác nhau, còn Ngọc Trinh vẫn tỏa sáng và kiên định con đường mình lựa chọn.

Ngọc Trinh - cô người mẫu không hoàn hảo!

Mặc kệ các scandal, mặc kệ các phi vụ ồn ào hay tiếng ngợi khen, lời chỉ trích, Ngọc Trinh vẫn nghiễm nhiên độc chiếm top đầu của làng mẫu Việt, xét trên nhiều khía cạnh. Những người ghét Ngọc Trinh hay có ác cảm với cô người mẫu nội y xinh đẹp và nhiều thị phi này, nhưng không ai trong số họ có thể phủ nhận một điều: Ngọc Trinh vẫn là cái tên 'hot' trong làng người mẫu nói riêng và showbiz Việt nói chung!

Nói một cách công bằng, Ngọc Trinh không phải mẫu ngôi sao sở hữu quá nhiều ưu điểm. Thân hình, chiều cao hay gương mặt của cô không hẳn đã đạt số điểm 10/10 hoàn hảo, khả năng giao tiếp hay ăn nói không được đánh giá quá cao, các tài lẻ khác như ca hát, diễn xuất cô đều không xuất sắc.

Thậm chí, tới khả năng catwalk vốn là ưu điểm nổi trội nhất của một model cũng chưa bao giờ là lợi thế hàng đầu của Ngọc Trinh. Vậy thì, lý do gì khiến cô người mẫu 'không hoàn hảo' này lại tạo nên thứ kỳ tích của làng giải trí, khi mà tên cô luôn nằm trong top những từ khóa được kiếm tìm nhiều nhất?

Nhiều người có thể cho rằng sở dĩ danh tiếng và độ hot của Ngọc Trinh mạnh mẽ tới thế là bởi cô dám... dấn thân. Lý lẽ họ đưa ra không hoàn toàn sai, nếu như người ta nhìn vào mớ scandal, thị phi ồn ào mà Ngọc Trinh từng gặp phải.

Từ những phát ngôn để đời cho tới những câu chuyện bí mật bị phát giác, từ tình yêu tiền tỷ tới những vật dụng xa hoa, chẳng một điều gì không khiến người ta nhắc về Trinh cả.

Nhưng hình như, người ta quên mất một điều, trong showbiz vẫn có không ít những cô nàng sẵn sàng dấn thân, thậm chí dám liều lĩnh đánh đổi hơn Ngọc Trinh gấp nhiều lần. Có điều, chẳng ai trong số họ có thể thu hút được sự quan tâm của đám đông theo cách mà Ngọc Trinh vẫn có!

Không chỉ có mỗi sự may mắn làm 'tiền vốn'

Nói về trường hợp của Ngọc Trinh, không ít người đã liệt cô vào dạng 'ngoại lệ' của showbiz Việt. Thật vậy, trên góc cạnh nào đó thì Ngọc Trinh phải là... người quen của thần may mắn, khi mà con đường đi tới thành công của cô quá đỗi bằng phẳng và trải đầy những hoa hồng.

Không sở hữu quá nhiều nỗ lực và cố gắng, cũng không có ưu thế vượt trội về nhiều mặt, nhưng vị trí mà Ngọc Trinh sở hữu đang là mơ ước của quá nhiều cô gái. Thậm chí, cả những cô gái luôn chỉ trích, mai mỉa và giễu cợt mọi thứ mà Ngọc Trinh đang có...

Cô người mẫu xuất thân từ chốn quê nghèo miền Tây đang có những gì? Cuộc sống không đến mức như một bà hoàng, nhưng gần như không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Từ xế sang cho tới nhà lầu, từ phụ kiện tiền tỷ cho tới trang phục hàng hiệu đắt giá. Sự nghiệp của Ngọc Trinh có thể không được đánh giá quá cao, nhưng ít nhất thì trong suốt vài năm trở lại đây, vẫn chưa một cái tên nào có thể vượt qua Ngọc Trinh trên góc độ thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Trong showbiz, cô vẫn đang là một cái tên cực hot suốt nhiều năm và thời hoàng kim thì vẫn chưa hề có dấu hiệu thoái trào. Có bao nhiêu vedette, chân dài hay ngôi sao nào làm được điều ấy, ngoài cô người mẫu lắm thị phi và thường xuyên bị chê bai?

May mắn là điều người ta luôn nói về thành công của Ngọc Trinh, và điều đó không sai. Không ngôi sao nào có thể tỏa sáng nếu thiếu đi yếu tố may mắn cả. Nhưng khi may mắn kéo dài tới vài năm trời, nó có còn đơn giản là một sự ngẫu nhiên của số phận? Câu trả lời có lẽ là không.

Ngọc Trinh có may mắn, nhưng đó không phải là tất cả những gì làm nên thành công của cô người mẫu tuổi đời còn khá trẻ!

Còn có một Ngọc Trinh xứng đáng với những điều tốt đẹp?

Nhìn vào chặng đường sự nghiệp của Ngọc Trinh dưới một góc nhìn công tâm, người ta có thể thấy rằng cô gái này không hẳn không sở hữu ưu điểm nào nổi bật. Ai cũng nói rằng Trinh may mắn có được một ê-kip làm hình ảnh siêu đẳng, nhưng tại sao sự may mắn đó chỉ đến với mỗi cô và ở lại lâu tới vậy?

Hình như, rất nhiều người quên mất sự gắn bó khăng khít và bền vững giữa cô và ông bầu Khắc Tiệp trong suốt nhiều năm, điều rất hiếm khi tồn tại trong làng giải trí nhiều lật lọng. Chưa một lần, mối quan hệ của họ có nguy cơ hay rạn nứt và ít nhất, trong tình huống nào đi nữa, Ngọc Trinh cũng luôn có những người hết lòng tận tụy vì cô.

Câu chuyện đó nói lên điều gì? Chúng nói lên rằng cách cư xử của Ngọc Trinh với những người xung quanh tình nghĩa và bền vững hơn phần còn lại của showbiz khá nhiều. Và đó cũng chính là yếu tố quan trọng nhất giúp cô có được sự nghiệp huy hoàng hiện tại!

Có tới 1001 lời đồn đại về nhân cách, lối sống, suy nghĩ của Ngọc Trinh, nhưng có lẽ phần lớn chúng tới từ những người chưa từng tiếp xúc với cô. Trên thực tế, có một minh chứng rõ rệt nhất về con người của cô nàng người mẫu này mà người ta thường ít khi nhớ tới: Mối tình kéo dài 8 năm với một đại gia giàu có và cực kì chiều chuộng, quan tâm.

Chuyện chân dài - đại gia vốn quá phổ biến trong showbiz, nhưng có bao nhiêu mối tình kiểu đó kéo dài tới 8 năm trời? Có bao nhiêu vị đại gia giàu có, lọc lõi chấp nhận cung phụng, chiều chuộng cho một cô gái chỉ vì sắc đẹp trong suốt nhiều năm ròng rã? Hoặc đơn giản hơn, có bao nhiêu chân dài của làng giải trí đổi đời một cách thực sự sau chỉ một mối tình, khi nhận được tất cả từ phía người đàn ông theo đuổi?

Câu trả lời là không thể, trừ khi cô gái đó chiếm trọn trái tim của vị đại gia một cách chân thành. Các đại gia, dù thừa mứa tiền bạc cũng sẽ không bao giờ muốn phung phí vào một cuộc chơi!

Kể cả sự nổi tiếng hay sức hút bền vững tới khó tin mà cô sở hữu suốt nhiều năm cũng vậy. Khán giả dễ dãi, nhưng không dại dột. Họ thường hành xử theo cảm tính, nhưng không có nghĩa dễ bị dắt mũi bởi bất cứ ai. Hơn hết, khán giả có thừa tỉnh táo để không một ai có khả năng đóng kịch lâu dài trước họ.

Và có lẽ, sự quan tâm mà họ dành cho Ngọc Trinh không chỉ tới từ những ồn ào thị phi hay câu chuyện tai tiếng, mà còn bởi những điều thú vị họ nhận ra ở riêng cô. Như sự thật thà, chân chất và cách suy nghĩ 'đứng ngoài showbiz' của Ngọc Trinh chẳng hạn...

Không có bữa trưa miễn phí ở trên đời và câu chuyện của Ngọc Trinh cũng vậy. Những gì cô đang sở hữu có thể đến từ nhiều lý do, nhưng chắc chắn chúng không thể rơi xuống từ trên trời.

Ai đó có thể không thích hoặc phản đối cách Ngọc Trinh chạm tay vào tiền bạc, địa vị hay danh tiếng, đó là quyền của họ. Nhưng chắc chắn rằng, Ngọc Trinh không hề 'ăn may' và trên góc độ nào đó, cô chỉ nhận lại những gì mình đã bỏ ra...

Theo Tuệ Lâm/Baodatviet.vn