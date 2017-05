Sau 30 năm, "ông hoàng nhạc sến" mới gặp lại và song ca cùng ca sĩ Hà My. Cả hai sẽ hát ca khúc từng gắn liền với họ là "Hoa mười giờ".

Bận rộn với vai trò làm giám khảo các chương trình âm nhạc như Thần tượng Bolero, Ai sẽ thành sao...Ngọc Sơn vẫn tranh thủ tổ chức đêm nhạc Bolero. Khách mời đặc biệt trong chương trình là ca sĩ Hà My - cháu gái Thái Châu.

Anh kể khi mời Hà My, cô rất vui mừng vì lâu rồi cả hai không được đứng chung một sân khấu, ngoại trừ lần làm khách mời cho chương trình Tình Bolero hoan ca.

Ngọc Sơn tổ chức show sau thời gian làm giám khảo gameshow. Ảnh: NVCC.

Ngọc Sơn kể Hà My là người hát song ca đầu tiên trong đời của anh. Trong một lần đi hát, anh thấy một cô bé xinh xắn, giọng hát hay, đặc biệt là hát với ban nhạc rất tốt… Cô bé đó chính là Hà My, khi đó mới 16 tuổi.

Anh mời Hà My về song ca bài hát Hoa mười giờ và thu âm tại Kim Lợi studio. “Thời đó nhạc sĩ Minh Vy còn rất nhỏ, mặc quần lửng trò chuyện với chúng tôi chứ không phải một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng như bây giờ”, anh nói.

Sau khi thu âm ca khúc này, Hà My nổi tiếng, các bầu show giành giật mời cô đi hát. Ngọc Sơn và cháu gái Thái Châu thu được nhiều bài hát, tuy nhiên Hoa mười giờ vẫn được khán giả thích nhất. Họ hợp tác được vài năm rồi Hà My mất tích khỏi làng nhạc.

Trong lần tái hợp này, ngoài ca khúc Hoa mười giờ, Ngọc Sơn và Hà My sẽ hát thêm ca khúc Lỡ yêu do Ngọc Sơn sáng tác. Ngoài ra, Hà My cũng hát solo các ca khúc như Trả lại em, Vùng lá me bay…

Ca sĩ Hà My thời trẻ. Ảnh: NVCC.

Ngọc Sơn cũng đưa hai học trò của mình lên sân khấu là Nguyễn Ngọc Sơn và Phan Diễm - thí sinh đội Ngọc Sơn trong Thần tượng Bolero 2017. Nguyễn Ngọc Sơn là thí sinh của cuộc thi Solo cùng Bolero 2015.

Riêng Ngọc Sơn sẽ thể hiện các ca khúc mình tâm đắc nhất như Tình cha, Hát nữa đi em, Hoa sứ nhà nàng, Đường về hai thôn, Tình nghèo có nhau… Anh cũng sẽ hát theo yêu cầu của khán giả.

Đêm nhạc Ngọc Sơn - Hà My và những tình khúc Bolero sẽ diễn ra ngày 11/5 tại TP.HCM.

Bích Hằng