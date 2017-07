Nữ ca sĩ bị bỏng Selina (S.H.E) sống độc thân nhưng sự nghiệp lại lên như “diều gặp gió”.

Thành viên xinh đẹp, nổi tiếng và nhiều fan nhất nhóm S.H.E

Ngày 18.7 vừa qua, phóng viên ảnh bắt gặp nữ ca sĩ ở sân bay Đào Viên lên đường tới Nghiễm Châu. Sau vụ tai nạn bị bỏng kinh hoàng trên phim trường Hẹn hò với mùa xuân năm 2010, cuộc sống của Selina đã thay đổi rất nhiều.

Hình ảnh Selina xuất hiện tại sân bay Đào Viên ngày 18.7 vừa qua.

Sau 7 năm, di chứng vụ tai nạn vẫn còn in hằn trên cơ thể nữ ca sĩ xinh đẹp. Da mặt Selina vẫn còn nhiều vết sần sùi do hậu quả của vụ bỏng năm nào. Tuy nhiên, cô tự tin xuất hiện với cánh tay đầy sẹo, không còn che chắn kín đáo như trước. Nỗ lực vươn lên của cựu thành viên nhóm S.H.E khiến nhiều người xúc động.

Đầu tháng 3.2016, cô tuyên bố ly hôn sau một năm ông xã Trương Thừa Trung bị bắt gặp hẹn hò với gái lạ. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ bị sốc.

Selina - Nhậm Gia Huyên thành viên xinh đẹp và nổi tiếng nhất S.H.E.

Selina (tên thật là Nhậm Gia Huyên) sinh ngày 31.10.1981 tại Đài Bắc, Đài Loan. Nhậm Gia Huyên là thành viên nhóm nhạc S.H.E (lấy chữ cái đầu tên tiếng Anh của ba người).). Nhóm gồm ba thành viên: Selina, Ella (Trần Gia Hoa) và Hebe (Điền Phức Chân).

Ba thành viên nhóm S.H.E: Hebe - Điền Phức Chân, Ella - Trần Gia Hoa và Selina - Nhậm Gia Huyên (từ trái qua).

Ít ai biết rằng, Nhậm Gia Huyên lấy nghệ danh Selina vì tên gọi này vốn tượng trưng cho sự dịu dàng, nữ tính đúng như tính cách của cô.

Tai nạn kinh hoàng trên phim trường

Trước khi bị tai nạn bỏng, Selina đã chụp ảnh cưới với bạn trai có 3 năm hẹn hò - luật sư Trương Thừa Trung.

Selina và bạn trai - luật sư Trương Thừa Trung.

Khi hai người công khai chuyện tình cảm, Trương Thừa Trung không được lòng dư luận. Một số người cho rằng, anh không xứng với Selina và chỉ cố ý theo đuổi cô để được nổi tiếng. Thậm chí, hai cô bạn Ella và Hebe cũng tỏ thái độ không hài lòng về vị hôn phu tương lai của Selina.

Bất chấp sự phản đối của dư luận, Trương Thừa Trung vẫn âm thầm theo đuổi Selina. Trong liveshow cuối tháng 5.2010, anh đã lên sân khấu cầu hôn cô. Họ dự định tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2010. Tuy nhiên, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khiến cô phải hoãn lại đám cưới tới cuối tháng 10.2011.

Cuối tháng 10.2010, làng giải trí Đài Loan chấn động vì vụ nổ xảy ra ở phim trường Hẹn hò với mùa xuân khiến 2 diễn viên chính Selina của nhóm S.H.E và Du Hạo Minh nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng nề.

Selina bị băng kín khắp người khi chuyển viện.

Về phía Selina, cô phải mất một thời gian dài điều trị. Sau 3 tháng nằm viện, những di chứng vụ tai nạn vẫn đeo bám nữ ca sĩ. Dù được cấp cứu kịp thời song ngọc nữ xứ Đài vẫn bị bỏng 54% cơ thể. Sức khỏe và nhan sắc Selina bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trương Thừa Trung – chồng sắp cưới của Nhậm Gia Huyên cùng cha mẹ luôn túc trực và động viên tinh thần cô.

Một năm sau vụ tai nạn, Selina cùng hai người chị em thân thiết nhóm S.H.E tổ chức buổi họp báo vào giữa tháng 1.2011. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện công khai trước công chúng sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Hình ảnh Selina xuất hiện lần đầu tiên sau vụ tai nạn.

Selina luôn lạc quan trong thời gian dài điều trị

Selina vừa khóc vừa gửi lời cám ơn tới người thân, bạn bè cùng người hâm mộ. Dù dung nhan bị ảnh hưởng song tinh thần cô khá tốt. Nhiều fan gửi lời động viên tới người đẹp và mong cô nhanh bình phục.

Hôn nhân đẹp như mơ tan vỡ sau 5 năm

Selina đi giày thể thao, cười rạng rỡ trong ngày cưới với bạn trai Trương Thừa Trung.

Sau khi kết hôn, hành động ngọt ngào của anh dành cho vợ phần nào xoa dịu dư luận và kéo gần khoảng cách với hai cô bạn Ella – Hebe. Trong thời gian này, Selina thường che chắn kín đáo mỗi khi ra ngoài.

Di chứng vụ tai nạn để lại nhiều vết sẹo lớn trên cơ thể Selina. Điều này khiến cô cảm thấy không tự tin về vẻ ngoài trước đàn ông. Trả lời một bài phỏng vấn trên Ettoday năm 2014, cựu thành viên S.H.E cho biết:

"Trước đây, tôi không phải một đại mỹ nhân nhưng cũng không phải kém sắc. Lúc đó tôi biết thể hiện sự tự tin khi cần, cho thấy phong thái của mình trước người khác giới. Nhưng giờ đây tôi hầu như không còn sự tự tin đó nữa. Không biết vì tôi đã kết hôn hay vì vẻ ngoài thay đổi. Tôi nghĩ mình chẳng còn tư cách mà tự tin thể hiện nữa".

Sau vụ tai nạn, nữ ca sĩ sinh năm 1981 cho biết cô không tự tin về ngoại hình của mình trước đàn ông.

Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn cảm thấy được an ủi khi được ông xã động viên: "Làn da của con người rồi sẽ nhăn nheo, em gặp sự cố nên da bị già đi trước thôi".

Khi sức khỏe dần ổn định, Selina quay trở lại với làng giải trí và tham gia nhiều hoạt động khác khiến nhiều người vui mừng. Đúng lúc người hâm mộ vui mừng vì thông tin Selina đi diễn trở lại, đầu tháng 3.2015, chồng Selina bị bắt gặp qua đêm với một cô gái lạ.

Ngay lập tức, nhiều người lên tiếng chỉ trích Trương Thừa Trung. Sau scandal ông xã ngoại tình, Selina vẫn giữ im lặng trước báo giới. Lúc này, nhiều tin đồn hôn nhân của Selina đổ vỡ khiến nhiều người xót xa. Tháng 3.2016, cô thông báo tin ly hôn khiến dư luận ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Nhiều người cho rằng, Selina không thể có con do di chứng của vụ tai nạn là nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ.

Theo báo giới Trung Quốc, nguyên nhân Selina và chồng chia tay vì thu nhập của hai quá chênh lệch. Trong khi ông xã chỉ kiếm được 2 triệu Đài tệ (1,3 tỷ đồng) mỗi năm, thì Selina lại có thu nhập khủng khoảng 120 triệu Đài tệ (khoảng 81 tỷ đồng).

Một nguồn tin khác lại cho rằng, cả hai chia tay vì không hòa hợp trong chuyện vợ chồng do di chứng tai nạn khiến làn da Selina rất nhạy cảm và thường xuyên ngủ riêng với chồng. Hơn nữa, khả năng nữ ca sĩ mang thai của cô rất thấp do phải uống nhiều thuốc trong quá trình điều trị, cấy ghép da.

Giải thích lý do hôn nhân tan vỡ, Selina cho biết, cô mải mê với công việc lơ là chuyện hôn nhân. Người đẹp sinh năm 1981 khẳng định, cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Nỗ lực vươn lên đáng ngưỡng mộ

Selina - Nhậm Gia Huyên xinh đẹp của hiện tại.

Tai nạn kinh hoàng đánh dấu sự thay đổi oái oăm trong cuộc đời Selina. Từ một ca sĩ xinh xắn, cô phải che chắn chân và tay trong thời gian dài. Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, hôn nhân tan vỡ là những mất mát lớn của Selina trong quá khứ.

Hiện tại, điều khiến cô hài lòng nhất là sự nghiệp. Kể từ sau khi trở lại hoạt động, người đẹp 35 tuổi đút túi khá nhiều show quảng cáo, làm MC, … Trung bình mỗi năm, cô mang về 120 triệu Đài tệ.

Selina tụ tin diện váy bó, để lộ vết sẹo chằng chịt trên cánh tay khi biểu diễn.

Tháng 5 vừa qua, cô và bố hợp tác với một thương hiệu thực phẩm và giải khát lớn để sản phẩm dành cho người cao tuổi. Tháng 4 trước đó, cô và em gái là người mẫu Nhậm Dung Huyên sang Australia ghi hình kết hợp với du lịch. Lịch trình của Selina khá bận rộn, tỷ lệ thuận với thu nhập kiếm được. Gần đây, cô được khen ngợi với chương trình đề tài nấu ăn Good Meal.

Vượt qua di chấn vụ tai nạn, Selina là tấm gương về nghị lực cho nhiều người hâm mộ noi theo. Cô luôn giữ hình ảnh vui tươi trước mặt công chúng. Nữ ca sĩ không ngại diện những bộ đồ để hở vết sẹo sần sùi để lại nhưng luôn kèm theo nụ cười tươi tắn.

Sau khi ly hôn, Selina tham gia nhiều sự kiện văn nghệ và thể thao. Cô không ngại xuất hiện trước công chúng với cơ thể đầy vết sẹo sau vụ bỏng kinh hoàng thuở nào.

Hebe và Ella - 2 thành viên nhóm S.H.E là chỗ dựa đặc biệt cho Selina. Gắn bó được gần 20 năm, họ luôn hội ngộ vào những dịp đặc biệt, chứng tỏ vị trí quan trọng trong lòng nhau. Dù trên sân khấu hay những sự kiện riêng tư trọng đại, bộ ba không thể vắng mặt nhau.

Bộ ba vẫn thân thiết như thuở nào và coi nhau như những người chị em ruột thịt