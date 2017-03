VOV.VN- Ngoại trưởng Vương Nghị sáng 8/3 đã trình bày tổng thể chính sách đối ngoại của Trung Quốc với hàng loạt các vấn đề “nóng” .

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay được thể hiện rõ qua ba đặc trưng cơ bản đó là tính tiên tiến, tính mở rộng và tính ổn định.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trình bày về chính sách đối ngoại của nước này.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, ba đặc trưng này thể hiện qua việc Trung Quốc đã đề ra hàng loạt những tư tưởng và tư duy mới trong chính sách ngoại giao nhằm xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới với hạt nhân là hợp tác cùng có lợi giữa các bên; hay việc Trung Quốc đẩy mạnh triển khai sáng kiến chiến lược “Một vành đai, một con đường”, mở ra chương mới trong chính sách đối ngoại của nước này...

Ngoại trưởng Trung Quốc còn nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và bất ổn, Trung Quốc vẫn luôn kiên trì chính sách phát triển hòa bình.

Cũng tại buổi họp báo, ông Vương Nghị cũng trình bày hàng loạt các vấn đề “nóng” khác đang được dư luận quan tâm như quan hệ Trung-Mỹ, tình hình bán đảo Triều Tiên hay vấn đề Biển Đông...

Về quan hệ Trung - Mỹ, ông Vương Nghị cho rằng trên nguyên tắc không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, thông qua các cơ chế hợp tác cũng như sự nỗ lực liên lạc của hai bên, quan hệ Trung-Mỹ đang phát triển theo hướng tích cực, ổn định. Ông Vương Nghị nói:

“Giai đoạn trước, có không ít người bày tỏ sự lo lắng về triển vọng quan hệ Trung – Mỹ nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng, thông qua nỗ lực và liên lạc mật thiết giữa hai bên, quan hệ Trung-Mỹ đang phát triển theo hướng tích cực, ổn định.

Đặc biệt, trong cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump, nguyên thủ hai nước đã xác nhận tầm quan trọng của nguyên tắc “Một nước Trung Quốc”, nhấn mạnh về việc cần thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ đạt được nhiều thành quả hơn nữa ở khởi điểm mới”.

Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng tình hình gia tăng ngoài lý do Triều Tiên không tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế tiến hành nghiên cứu và phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân còn có lý do khác là do Mỹ và Hàn Quốc tiến hành diễn tập quân sự quy mô lớn tại khu vực, tiếp tục gây áp lực quân sự lên Triều Tiên.

Về biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, ông Vương Nghị cho biết: "Nhiệm vụ trước mắt để xoa dịu tình hình khu vực thì Triều Tiên cần dừng ngay các hoạt động hạt nhân của nước này, Mỹ – Hàn cũng cần dừng ngay diễn tập quân sự quy mô lớn, các bên cần quay trở lại bàn đàm phán”.

Về tình hình Biển Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, trong năm qua, tình hình Biển Đông có lúc thăng, lúc trầm nhưng kết quả vẫn là ổn định. Đây là thành quả chung của nỗ lực giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Hiện tại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) đang được thực hiện có hiệu quả, Trung Quốc và ASEAN đang thúc đẩy xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Cuộc họp báo về chính sách đối ngoại được đánh giá là một trong những hoạt động bên lề quan trọng nhất tại Kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc.

Mặc dù đường lối chính sách đối ngoại của Trung Quốc đã được trình bày trong Báo cáo công tác chính phủ, tuy nhiên sự diễn giải và đánh giá của Ngoại trưởng Trung Quốc về các vấn đề cụ thể mới là điều mà các chuyên gia và dư luận quan tâm./.

Hà Thắng-Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh