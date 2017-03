Đại sứ Nga tại Washington Sergei Kislyak. (Nguồn: Sputnik)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các cáo buộc xung quanh những cuộc tiếp xúc của Đại sứ Nga tại Washington Sergei Kislyak là "cuộc săn phù thủy" và gợi nhớ lại thời kỳ chủ nghĩa McCarthy, ám chỉ thông tin về giới chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tiếp xúc với quan chức Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2016.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/3 tại Moskva, ông Lavrov nhấn mạnh: "Tôi chỉ có thể viện dẫn đoạn trích dẫn hiện đang rất phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng: tất cả điều này rất giống với cuộc săn phù thủy hoặc gợi nhớ thời kỳ chủ nghĩa McCarthy, mà chúng tôi nghĩ, tại một quốc gia văn minh như Mỹ, đã trôi qua từ lâu."

Theo ông Lavrov, các Đại sứ được bổ nhiệm có nhiệm vụ duy trì các mối quan hệ với nước sở tại. Các mối quan hệ được duy trì dưới dạng các cuộc gặp gỡ, trò chuyện, tiếp xúc với đại diện chính thức của chính quyền, cũng như với các nghị sỹ, nhà hoạt động xã hội, các tổ chức phi chính phủ.

Trước đó, tờ Washington Post đưa tin, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions khi đang là nghị sỹ đã hai lần gặp gỡ với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak và đã giấu điều này trong phiên điều trần về việc đề cử ông vào chức vụ Bộ trưởng Tư pháp.

Trong khi đó, tờ The New York Times cũng cho biết vào tháng 12/2016, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Michael Flynn và cố vấn cấp cao, con rể của Donald Trump Jared Kushner đã có cuộc gặp kín với Kislyak.

Theo thông tin của tờ USA Today, còn hai cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là Jeffrey Gordon và Carter Paige đã từng gặp Kislyak.

Ông Flynn đã phải từ chức Cố vấn An ninh quốc gia, trong khi sức ép đối với ông Sessions cũng đang tăng cao ở Mỹ./.