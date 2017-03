Ba bên đã đạt được thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ đối phó với hành vi của Triều Tiên, gửi thông điệp phê phán tới Liên Hợp Quốc.

Theo nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, sáng ngày 6/3, Triều Tiên đã phóng đồng thời 4 quả tên lửa đạn đạo từ khu vực Tây của nước này.

Sau khi đi được khoảng 1000km, quả tên lửa này đã rơi xuống khu vực Biển Nhật Bản cách phía Tây tỉnh Akita khoảng 300-350km, trong đó có 3 quả được xem là rơi vào khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AP.

Nhận được thông tin này, ngay lập tức Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu các bên liên quan thu thập thông tin, tăng cường cảnh giới khu vực tên lửa rơi đảm bảo an toàn an ninh Biển Nhật Bản.

Ông Abe cũng phê phán mạnh mẽ hành vi này của Triều Tiên và tuyên bố sẽ kháng nghị đối với Triều Tiên.

“Hôm nay Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo và đã rơi xuống khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Việc phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên lần này thể hiện rõ ràng là sự đe dọa mới đối với Nhật Bản và khu vực.” - ông Abe nêu rõ.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng đây là hành vi đe dọa nghiêm trọng tới an ninh Nhật Bản, đặc biệt tới an toàn của máy bay, tàu thuyền của Nhật Bản, vi phạm trắng trợn Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Inada đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về vấn đề này.

Đồng thời Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cũng ngay lập tức điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc. Ba bên đã đạt được thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ đối phó với hành vi của Triều Tiên, gửi thông điệp phê phán tới Liên Hợp Quốc. Ông Kishida nhấn mạnh: “Việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo là hành vi khiêu khích đối với an ninh khu vực và thế giới.”

Trong khi đó, Quốc hội Nhật Bản đang họp cũng đã tạm ngừng phiên thảo luận để cùng tham gia phân tích thông với Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản về vụ việc này./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo