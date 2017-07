Thật khó có thể tưởng tượng được những sao Hollywood dưới đây lại có sự "lột xác" đáng kể khi vào vai trẻ hơn tuổi thật trên phim.

Hồi năm 2012, tại thời điểm 29 tuổi, Andrew Garfield đã có sự "lột xác" bất ngờ khi hóa thân thành cậu bé 15 tuổi - Peter Parker trong phim "The Amazing Spider-Man".

Trong phim "Game of Thrones" sản xuất năm 2011, Emilia Clarke khi đó 25 tuổi đã "trở lại tuổi thơ" thành công khi đảm nhận vai diễn Daenerys Targaryen 13 tuổi.

Audrey Hepburn đã khiến nhiều người phải "sửng sốt" khi bỗng trở thành cô nàng Holly Golightly - 18 tuổi trong phim "Breakfast at Tiffany’s" tại thời điểm năm 1961. Lúc đó, tuổi thật của nữ diễn viên là 32 tuổi.

Gương mặt lãng tử, điển trai của Leonardo DiCaprio hồi năm 28 tuổi đã trở nên "trẻ hóa" khi anh vào vai Frank Abagnale - cậu thanh niên 16 tuổi trong phim "Catch Me If You Can" năm 2002.

Nhan sắc của Jennifer Lawrence vẫn trẻ đẹp như thế cho dù thời điểm năm 2014, cô 24 tuổi hay "hóa thân" thành cô nàng Katniss Everdeen mạnh mẽ 16 tuổi trong phim "The Hunger Games".

Hồi năm 1978, khi 24 tuổi, John Travolta đã được lựa chọn vào vai Danny Zuko - một chàng trai chỉ tầm 16 - 17 tuổi trong phim "Grease". Vẻ lãng tử của anh khiến nhiều fan "đổ gục".

Năm 1939, bộ phim "Gone With the Wind" ra mắt công chúng, đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi thời điểm đó, Vivien Leigh 26 tuổi lại trở thành cô gái Scarlett O’Hara 16 tuổi xinh đẹp trên phim.

51 tuổi hồi năm 2014, Ralph Fiennes đã có màn "hóa thân" thành công khi trở thành cậu thanh niên 30 tuổi trong phim "Two Women" đầy ấn tượng.

Trong phim "Game of Thrones" phát hành năm 2011, thật tài tình khi Sean Bean thời điểm năm 52 tuổi, ông đã đảm nhận vai diễn Eddard Stark - 35 tuổi và nhận được nhiều lời ngợi khen.

Không thể tin được, một người đàn ông 61 tuổi tại thời điểm năm 2010 như Jeff Bridges lại có thể bảnh trai, phong độ khi đảm nhận vai diễn chàng trai Clu chỉ chưa đầy 30 tuổi trong phim "Tron: Legacy".

Hồi năm 1983, dù 41 tuổi nhưng quả thật Barbra Streisand vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Khi được hóa thân thành nhân vật Yentl - 16 tuổi trong bộ phim cùng tên "Yentl", có lẽ nữ diễn viên đã khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Thật quá dễ dàng khi "biến" một người đàn ông 55 tuổi Alan Rickman ngoài đời hồi năm 2001 thành Severus Snape 31 tuổi trong phim "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone".

Năm 1988, khi Tom Hank 32 tuổi, nhiều người ngỡ rằng, để hóa thân thành cậu bé 12 tuổi là điều khó khăn. Thế nhưng, mọi chuyện thật đơn giản, nam diễn viên đã "trở thành" Bonus: Josh - 12 tuổi thật xuất sắc trong phim "Big".