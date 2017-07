Hai bộ phim cùng có những điểm chung giống nhau đến kỳ lạ khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ và thích thú.

Chính thức ra mắt hôm 21/7, Bộ phim Cô gái đến từ hôm qua của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chuyển thể từ truyện dài cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh đạt mức doanh 14 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu. Điều này khiến khán giả liên tưởng tới bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Cô gái đến từ hôm qua đạt 14 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cũng được xem là bộ phim Việt có doanh thu "khủng" khiến nhiều người bất ngờ. Khởi chiếu ngày 1/10/2015, bộ phim đã thu về 22 tỷ đồng ngay trong ngày công chiếu đầu tiên. Sau 1 tháng, bộ phim đã đem về cho nhà sản xuất doanh thu 78 tỷ đồng.

Ngoài ra, hai bộ phim còn nhiều điểm chung đáng chú ý khác.

Trailer "Cô gái đến từ hôm qua"

Giúp khán giả sống lại tuổi thơ

Cô gái đến từ hôm qua được chuyển thể từ tập truyền dài cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Bộ phim làm sống dậy những ký ức học trò của thế hệ 7X, 8X trong thập niên 80 của thế kỷ XX. Bộ phim giúp thế hệ sinh năm 1970 – 1980 được sống lại với những niệm tuổi hoa niên của mình. Đây cũng là cơ hội để thế hệ 9X, 10X tìm hiểu về tuổi học trò của cha mẹ mình.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh làm sống dậy tuổi thơ trong mỗi chúng ta

Nội dung của Cô gái đến từ hôm qua xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn tuổi học trò giữa Thư (do Ngô Kiến Huy đóng) và Việt An (do Miu Lê thủ vai). Thuở bé, Thư vốn là một cậu học trò thông minh chuyên bày ra những trò quậy phá để trêu trọc con gái.

Nhưng khi lớn lên, Thư lại trở thành kẻ ngu ngơ và luôn bị con gái bắt nạt. Thư đem lòng yêu Việt An - cô nữ sinh tinh nghịch luôn làm khó Thư cậu thư sinh lúc nào cũng "ngẩn ngơ". Chớ trêu thay, Việt An - cô gái luôn khiến Thư phải bối rối mỗi khi xuất hiện lại chính là cô bé hàng xóm ngốc nghếch luôn là nạn nhân trong những trò nghịch ngợm của Thư.

Ký ức về một tuổi thơ hoa mộng đã chạm đến trái tim của người xem Cô gái đến từ hôm qua

Câu chuyện tình lãng mạn gợi những rung động đầu đời của tuổi ô mai mà Cô gái đến từ hôm qua mang đến đã chạm được vào trái tim của người xem.

Trong khi đó, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh lại là một thế giới tuổi thơ hồn nhiên đến ngây ngô với những trò chơi dân gian như đá cỏ, nhảy dây, rước đèn ông sao…của thập niên 90. Bộ phim cũng gợi lên những rung động đầu đời vụng dại nhưng vô cùng đáng yêu của mỗi chúng ta.

Những rung động đầu đời ngây thơ, vụng dại (Cảnh phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

Xem xong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Cô gái đến từ hôm qua, mỗi khán giả đều cảm nhận thấy tuổi thơ, tuổi học trò của mình trong đó. Tình yêu học trò ngây ngô, trong sáng và giàu cảm xúc có thể khiến đôi mắt ta cay cay khi nghĩ về nó.

Trailer "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Dàn diễn viên nhí xuất sắc

Có thể nói, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thành công nhờ bộ ba diễn viên nhí Thịnh Vinh (vai Thiều), Trọng Khang (vai Tường) và Thanh Mỹ (vai Mận). Cách diễn tự nhiên, hồn nhiên và nhiều cảm xúc của ba diễn viên nhí kể trên đã chạm đến trái tim của khán giả xem truyền hình.

Thịnh Vinh thể hiện rất xuất sắc hình ảnh một người anh ích kỷ, hẹp hòi. Trong khi đó, Thanh Mỹ khiến người xem thực sự rụng động với vẻ đẹp hiền hậu đúng tính cách của nhân vật.

Dàn diễn viên nhí xuất sắc

Trong khi đó, bé Hà Mi và Minh Khang đã vượt mặt các đàn anh, đàn chị trong phim với lối diễn đầy bản năng nhưng cũng rất cảm xúc trong Cô gái đến từ hôm qua. Đặc biệt, ánh mắt biết nói của Hà Mi gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Nhiều khán giả cho rằng bé Hà Mi đã lấp đầy những khoảng trống mà Miu Lê để lại trong vai Việt An. Mỗi lần xuất hiện, Hà Mi lại khiến khán giả rưng rưng xúc động.

Hà Mi và Minh Khang đã góp phần quan trọng vào thành công của Cô gái đến từ hôm qua

Cách diễn tự nhiên, bản năng của các thí sinh nhí trong hai bộ phim kể trên đã làm sống dậy một cách tự nhiên nhất tuổi thơ của mỗi chúng ta. Chính vì vậy, cả hai bộ phim đều chạm được vào tráim tim người xem.

Cảnh quay lãng mạn

Cô gái đến từ hôm qua và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đều có những cảnh quay vô cùng lãng mạn. Khung cảnh thiên nhiên trong sáng được lựa chọn kỹ lưỡng càng làm tăng cảm xúc cho người xem. Hình ảnh những cánh đồng mênh mông mướt mát xanh ở cả hai bộ phim tạo cảm giác thèm thuồng cho khán giả. Ai cũng mong được một lần đắm mình trong không gian xanh ấy để tận hưởng giá trị của cuộc sống.

Cảnh quay lãng mạn, gợi lại những ký ức đã qua của một thời xa vắng

Nhạc phim là những bản nhạc trữ tình ngọt ngào góp phần thể hiện cảm xúc của nhân vật một cách trọn vẹn. Đặc biệt, trong Cô gái đến từ hôm qua, ca khúc Tình thơ gắn liền với tên tuổi ca sĩ Ngọc Linh một lần nữa lại đưa thế hệ 7X, 8X quay trở lại một thời để nhớ.

Sự chỉn chu, kỹ lưỡng trong việc lựa chọn hình ảnh, nhạc nền tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo cho cả Cô gái đến từ hôm qua và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Khung cảnh của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tạo ấn tượng mạnh cho khán giả