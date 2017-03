Ngày 23/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Ngộ độc rượu methanol – Thực trạng và gỉai pháp”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe báo cáo của đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia y tế và an toàn thực phẩm về thực trạng ngộ độc methanol, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và sản xuất, kinh doanh rượu; giới thiệu, phân tích cơ chế và tác hại của methanol; kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm ngăn ngừa và khắc phục tình trạng ngộ độc methanol; các ý kiến, trao đổi của một số chuyên gia về y tế và an toàn thực phẩm, đại diện một số địa phương và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu…

Các ý kiến tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến ngộ độc rượu có chứa methanol, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và cảnh giác với vấn đề rượu trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ; kiến nghị với các cơ quan hữu quan có biện pháp tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ các nguồn sản xuất, cung ứng sản phẩm, ngăn chặn các loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Thời gian qua, tình trạng lạm dụng rượu và ngộ độc rượu có chứa methanol diễn biến ngày càng phức tạp. Mỗi năm vẫn còn nhiều ca phải nhập viện, thậm chí tử vong vì ngộ độc rượu. Nhiều trường hợp là do uống rượu liên tục trong một thời gian ngắn (8-12 tiếng) nhưng nhiều trường hợp đáng tiếc lại do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, các nạn nhân phần lớn lại là người nghèo, sinh viên, người trẻ tuổi chưa đủ nhận thức, còn ham sản phẩm rẻ.

Ths-Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Việc điều trị đối với những ca ngộ độc rượu có chứa methanol rất tốn kém về thời gian, tiền bạc và còn để lại những di chứng lâu dài như giảm thị lực, ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh của người bị ngộ độc. Nhiều gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi mất đi những lao động chính và phải chi phí tốn kém để điều trị và phục hồi sức khỏe cho người bị ngộ độc.

Đặc biệt, từ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu đến nay đã có 15 người tử vong và hàng trăm ca cấp cứu tại các bệnh viện do ngộ độc rượu, trong có có nhiều vụ ngộ độc tập thể như vụ xảy ra ở Phong Thổ, Lai Châu, vụ các sinh viên ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguyên nhân của những vụ ngộ độc này đã được các cơ quan chuyên môn xác định là do các nạn nhân đã sử dụng các loại rượu tự pha chế, không rõ nguồn gốc, có chứa methanol vượt quá ngưỡng cho phép, thậm chí có trường hợp methanol vượt ngưỡng đến hàng ngàn lần, dẫn đến tử vong.

Để kịp thời ngăn ngừa và khắc phục tình trạng ngộ độc rượu, ngày 10/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 371/CĐ-TTg về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu. Tại Công điện này, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cho các bộ, ngành và địa phương tích cực khắc phục hậu quả của các vụ ngộ độc, khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu.

Với tư cách là nhà sản xuất, đại diện nhãn hàng Vodka Men thì khẩn thiết mong các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Tổng cục Thuế...) cùng vào cuộc chấn chỉnh lại việc quản lý ngành cồn rượu, xiết chặt việc thực hiện các quy định của Nhà nước về sản xuất và kinh doanh rượu, tăng chế tài xử phạt với các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về chất lượng. Và quan trọng nhất, việc quản lý nghiêm ngặt này phải được duy trì trong một thời gian dài chứ không phải chỉ là một phong trào.

Buổi tọa đàm đã một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ngộ độc rượu đang diễn ra khá nhiều hiện nay, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người.

Vân Anh