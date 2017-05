Từ một kỹ sư xây dựng, dính vào ma túy, Quang trở thành kẻ cầm đầu đường dây chuyên đi trộm xe máy.

Đối tượng Trần Hồng Quang (Ảnh CAHL)

Chiều ngày 18/5, Trung tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa phá chuyên án 317 X, khởi tố 3 đối tượng, gồm: Trần Hồng Quang (SN 1985), trú tại khối 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Hoàng Văn Việt (SN 1996) và Phạm Trung Đức (SN 1994), đều trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, thời gian gần đây, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được đơn trình báo của quần chúng nhân dân về tình trạng bị mất cắp xe máy trên địa bàn.

Điển hình, ngày 24/3/2017, anh Đinh Văn Trung (SN 1979), trú tại xã Thuận Lộc, TX. Hồng Lĩnh để xe mô tô Airblade mang BKS 38F1-026.55 tại Trung tâm thương mại TX. Hồng Lĩnh (thuộc tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh) thì bị kẻ gian lấy trộm. Thời điểm mất xe, dưới yên còn có 1 chiếc iPad và một số giấy tờ đều mang tên Đinh Văn Trung; tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 33 triệu đồng.

Cùng với nhiều thông tin khác từ quần chúng cung cấp và căn cứ vào tình hình, tính chất vụ việc, Công an TX. Hồng Lĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số 317X để đấu tranh.

Ngày 31/3/2017, Cơ quan CSĐT tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Hồng Quang (SN 1985), trú tại khối 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thu giữ toàn bộ tài sản mà anh Đinh Văn Trung bị mất và 1 bộ vam phá khóa xe mô tô.

Ngày 7/4/2017, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Trần Hồng Quang.

Công cụ và tang vật thu giữ được trong chuyên án (Ảnh CAHL)

Mở rộng điều tra, ngày 14/4/2017, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Việt (SN 1996, ở xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “trộm cắp tài sản” và tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; ngày 18/5/2017, ra quyết định khởi vụ bị can đối với Phạm Trung Đức (SN 1994, trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Trần Hồng Quang khai nhận, từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2017, y cùng đồng bọn đã gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, các huyện: Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn (Hà Tĩnh); huyện Thanh Chương, Anh Sơn (Nghệ An); Tuyên Hóa (Quảng Bình); TX. Dĩ An (Bình Dương); thành phố Hà Nội… Trong đó, 7 vụ trộm tại thị xã Hồng Lĩnh. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chọn địa bàn hoạt động cách xa nhau như khi thực hiện ở Hồng Lĩnh, rồi ra TP Vinh, đến huyện Anh Sơn, sau đó quay lại Hồng Lĩnh. Có vụ Quang rủ Đức và Việt cùng tham gia. Sau khi trộm được tài sản, chúng bán cho các hiệu cầm đồ với giá từ 4 triệu- 6 triệu mỗi xe, lấy tiền tiêu xài.

Được biết, Quang đã tốt nghiệp đại học, làm kỹ sư xây dựng ở Hà Nội nhưng do nghiện ma túy nên chuyển sang hành nghề trộm cắp xe máy để lấy tiền "phê thuốc".

Sỹ Hòa