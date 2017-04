14 cơ sở giết mổ lợn chết, chế biến mỡ bẩn, tiêm thuốc an thần cho lợn… tại 14 tỉnh, TP Hà Nội đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) nêu đích danh nhằm răn đe hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực thú y và an toàn thực phẩm (ATTP).

Ngày 11/4, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm ATTP. Theo đó, thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực thú y, ATTP và môi trường tại nhiều địa phương.

Kiểm tra thú y đối với sản phẩm thịt tại chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai.

Cụ thể như giết mổ lợn chết, lợn bệnh để chế biến thực phẩm ở Vĩnh Phúc hay giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến sản phẩm động vật không có giấy phép hoạt động ở TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, có tình trạng tiêm thuốc an thần, bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ để gian lận thương mại và gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng ở Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang…

Theo Bộ NN&PTNT, nguyên nhân chính của tình trạng trên là do công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm tại nhiều địa phương còn nhiều tồn tại, bất cập và chưa hiệu quả. Cụ thể, các vụ việc vi phạm đã diễn ra ở nhiều địa phương trong thời gian dài nhưng vẫn chưa được chính quyền và các cơ quan liên quan của địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Danh sách các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về thú y và ATTP

Trước tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị UBND các tỉnh, TP nghiêm cấm việc buôn bán, giết mổ động vật chết, mắc bệnh để sử dụng làm thực phẩm và vứt xác động vật bừa bãi ra ngoài môi trường. Đồng thời bố trí địa điểm xử lý, tiêu hủy động vật chết, mắc bệnh đảm bảo không ô nhiễm môi trường , lây lan dịch bệnh, nhất là các địa phương có nhiều hoạt động buôn bán, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các địa phương chấn chỉnh công tác quản lý giết mổ, chế biến thịt tại các cơ sở giết mổ động vật, chế biến sản phẩm động vật nhỏ lẻ, tập trung vào các tỉnh miền Bắc và biên giới phía Bắc. Qua đó nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi giết mổ động vật bị chết, bị bệnh làm thực phẩm. Cùng với đó, chấn chỉnh công tác thanh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y và ATTP, xử lý nghiêm các vi phạm. Đặc biệt, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về thú y, ATTP trên địa bàn.

Bộ NN&PTNT cũng công khai đích danh 14 cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về thú y và ATTP tại 14 tỉnh, TP đã được kiểm tra trong năm 2016 và đầu năm 2017.