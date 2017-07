Nhóm trẻ em lấy xăng nghịch dại khiến bé Lô Văn An (4 tuổi, ở huyện Tương Dương, Nghệ An) bỏng rất nặng từ vùng rốn xuống 2 chân.

Bố mẹ An đi làm ăn ở Trung Quốc, bé sống với bà nội Vi Thị Liên (SN 1954, trú tại bản Lã, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) trong hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nhất bản.

Khoảng 18h ngày 25/7, trong lúc bà Liên đang làm việc thì An chạy sang nhà hàng xóm chơi với bạn.

Trong lúc chơi cùng nhau, bọn trẻ đã lấy xăng đốt, lửa bùng lên khiến 2 bé trai bị bỏng nặng.

Bé An bị cháy hết từ bụng xuống chân, 2 tay bị bỏng nặng. Bé còn lại bị cháy hết tóc, bỏng mặt và tay chân.

Bé trai khóc ré vì đau đớn

Ngay sau đó, gia đình đưa An xuống BV Đa khoa huyện Tương Dương (Nghệ An) cấp cứu. Bé còn lại được gia đình chữa trị tại nhà. Vì vết bỏng quá nặng, An được giới thiệu xuống BV Sản - Nhi Nghệ An để chữa trị.

Hiện tại, An luôn trong tình trạng mê man, lâu lâu lại giật run người. Chốc lát, bé lại khóc ré lên vì đau đớn. Ai thấy cũng không khỏi chạnh lòng, xót thương...

Bác sỹ Thái Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng (BV Sản -Nhi Nghệ An) cho biết: Gia đình cháu An là người Thái, hoàn cảnh khó khăn. Cháu An bị bỏng rất nặng với tỷ lệ khoảng 40%.

Cán bộ bệnh viện và các gia đình bệnh nhân xung quanh gom góp giúp đỡ bé An

Được biết, bố mẹ An đi làm tại Trung Quốc từ đầu năm đến nay cũng chỉ mới gửi về cho 2 bà cháu 7 triệu đồng.

Cháu An bị bỏng, cả gia đình chạy vạy khắp nơi mới mượn được 4 triệu đồng để lo tiền viện phí.

Hiện tại, cháu Lô Văn An đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm.

Bá Cường