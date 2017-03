Khi phá được cửa vào trong nhà, người dân phát hiện chân ông Trai bị dây xích khóa vào song cửa sắt, toàn thân như ngọn đuốc sống. Đến sáng cùng ngày, xác vợ ông Trai trôi theo mương kênh cách nhà khoảng 6km.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 14-3 tại thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, tối 13-3, sau khi đi nhậu với bạn trở về, anh Trần Đức Trai, 41 tuổi có cãi nhau với chị Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi, vợ anh Trai). Bất ngờ, đến rạng sáng 14-3, nghe tiếng kêu cứu của anh Trai, người dân xung quanh tổ chức dập lửa, phá song sắt cửa sổ, đưa anh Trai đi bệnh viện. Do bị bỏng quá nặng nên anh Trai đã được chuyển ra Đà Nẵng điều trị, đang trong tình trạng nguy kịch. Theo phán đoán của người dân, nhiều khả năng do cãi nhau nên trong lúc anh Trai ngủ say, có thể chị Thanh dùng một sợi dây xích khóa vào cổ chân anh Trai, sau đó xích vào song sắt cửa sổ rồi tưới xăng lên người anh Trai, châm lửa đốt.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tử Trực

Còn chị Thanh, sau khi dùng xăng đốt chồng đã vứt lại áo khoác, điện thoại chạy ra đoạn kênh gần nhà. Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện xác chị Thanh trôi theo kênh mương xuống thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, cách nhà khoảng 6km.

Song cửa sắt nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tử Trực

Bà Đàm Thị Kim Lê, hàng xóm nhà anh Trai – một trong những người tham gia cứu anh Trai kể lại, nghe tiếng truy hô,bà lập tức chạy lại dùng nước dập lửa nhưng cháy rất lớn. Mãi đến hơn 10 phút sau, người dân xung quanh mới phá được song cửa sắt đưa nạn nhân đi cấp cứu. “Trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng có lời qua tiếng lại với nhau. Thằng Trai có uống rượu với một số người bạn sau khi đi chặt keo thuê trở về nên xảy ra cãi cọ với vợ. Không ngờ đến đêm khuya xảy ra vụ việc đau lòng”, bà Lê nói.

Công an khám nghiệm tử thi, nơi phát hiện xác chị Thanh. Ảnh: Tử Trực

Bà Trần Thị Nga, chị ruột anh Trai cho biết, giữa anh Trai và chị Thanh không có hôn thú, cả hai vợ chồng có tất cả 3 đứa con, trong đó có 1 đứa nhỏ 4 tuổi là con chung của 2 người. “Trước khi đến với nhau, thằng Trai đã có 1 đời vợ và 2 đứa con, con Thanh cũng có 1 đời chồng. Hai đứa nó gặp nhau ở trong TP HCM rồi cùng nhau dắt về đây sinh sống, nuôi 3 đứa con và mẹ già. Cả hai cũng không tổ chức cưới xin gì. Bình thường con Thanh thường nghi ngờ thằng Trai đi ngoại tình nên hay cãi vả. Không ngờ hôm nay lại xảy ra sự việc này”, bà Nga nói.

Đoạn kênh nơi phát hiện xác chị Thanh. Ảnh: Tử Trực

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tử Trực