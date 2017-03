Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều hộp thuốc chống say tàu, xe trong phòng khách sạn của nữ hiệu phó trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Chiều 13/3, hàng trăm giáo viên ngành giáo dục Kon Tum cùng học sinh, người dân đến viếng tang cô B.T.T.H (40 tuổi), Phó hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng (ở xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi) - người tử vong bất thường trong khách sạn.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi, cho hay cô H. được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng từ tháng 12/2014. Cô được học trò quý mến, đồng nghiệp nhìn nhận là nữ giáo viên hiền lành, xinh đẹp. Chồng cô cũng đang công tác trong ngành giáo dục ở huyện Ngọc Hồi.

Các nhân viên khách sạn ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, họ phát hiện cô H. tử vong trong phòng lúc 9h30 sáng 12/3.

Lãnh đạo khách sạn cho biết cô này đến đăng ký ở khách sạn một tuần kể từ ngày 6/3. Đến ngày 8/3, nhân viên vẫn còn thấy cô H. đi lại ở khách sạn nhưng sau đó không thấy ra ngoài nữa.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều hộp thuốc tây (loại chống say tàu, say xe) nằm vương vãi trên giường. Bước đầu, cơ quan chức năng Kon Tum nhận định, nhiều khả năng nữ hiệu phó tự tử vì chuyện tình cảm từ nhiều ngày trước.

Theo các chuyên gia y tế, thuốc chống say tàu, xe cinarizin có những tác dụng phụ rất nguy hiểm, có thể tử vong nếu dùng quá liều. Thuốc ức chế sự co tế bào cơ trơn mạch máu bằng cách chặn các kênh canxi. Thuốc này có chỉ định phòng say tàu xe, rối loạn tiền đình như chóng mặt, ù tai.

Tác dụng không mong muốn khi dùng quá liều gồm ngủ gà, lơ mơ, nhức đầu, hôn mê, triệu chứng ngoại tháp như ưỡn cổ, trợn mắt, ưỡn người, tăng trương lực cơ, nói sảng, khô môi miệng, khô da, đỏ da, tụt huyết áp, ngưng thở dẫn đến tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

