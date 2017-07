Sáng 23/7, người dân xã Thượng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) hoảng hốt phát hiện xác một người đàn ông nằm chết bên đường với nhiều vết thương trên người.

Nạn nhân được xác định sau khi tai nạn bị bỏ ven đường.

Theo Công an huyện Can Lộc, nạn nhân là Lê Văn Phương (SN 1967, trú tại huyện Thạch Hà). Bước đầu Công an huyện Can Lộc nhận định tối 22/7, ông Phương đi bộ dọc đường bị xe cán chết và bỏ lại ven đường.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang truy tìm tung tích chiếc xe gây tai nạn.

Minh Thùy

