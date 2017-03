Thay vì tập kết đổ vào bờ chống sạt lở, các tàu chở cát lại chạy ngược ra Đà Nẵng bán cho doanh nghiệp san lấp mặt bằng.

Liên quan đến nghi vấn về dự án nạo vét đảm bảo giao thông khu vực Cửa Đại, đoạn Hội An - Cù Lao Chàm, do Ban Quản lý Dự án Đường thủy nội địa, thuộc Cục Đường thủy Nội địa, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với mục đích bơm cát từ lòng sông bồi lắng cho khu vực sạt lở Cửa Đại, nhưng lượng cát hút lên lại được các doanh nghiệp hợp đồng vận chuyển đi nơi khác bán kiếm lời, Đại tá Văn Ngọc Quế, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã trao đổi với phóng viên VOV về vấn đề này.

Trước đó, như VOV đã phản ánh, để thông luồng phía Nam Cửa Đại cho tàu thuyền ra vào, tỉnh Quảng Nam triển khai dự án nạo vét đảm bảo giao thông khu vực Cửa Đại đoạn Hội An- Cù Lao Chàm.

Lượng cát hút được không đưa vào bờ mà vận chuyển ra Đà Nẵng bán cho doanh nghiệp san lấp nền.

Dự án này được triển khai từ cuối tháng 2/2017, do Ban Quản lý Dự án Đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa, Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hội An, thuộc UBND thành phố Hội An làm chủ đầu tư; tổng khối lượng bơm hút là 180.000m3.

Dự án nhằm mục đích hút cát khai thông luồng lạch để bơm vào bờ chống sạt lở ở Cửa Đại. Thế nhưng quá trình triển khai, ngư dân thành phố Hội An phát hiện các tàu chở cát thay vì tập kết đổ vào bờ chống sạt lở, lại chạy ngược ra Đà Nẵng bán cho doanh nghiệp san lấp mặt bằng.

Chiều 24/3, Đại tá Văn Ngọc Quế, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, Đồn biên phòng Cửa Đại đã báo cáo với Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh sự việc diễn ra tại khu vực biển do Đồn quản lý. Đại tá Văn Ngọc Quế cho rằng, các đơn vị tham gia dự án ở biển Cửa Đại phải cung cấp thông tin cho bộ độ biên phòng. Nếu thông tin chi tiết thì việc kiểm tra, kiểm soát sẽ được chặt chẽ hơn.

Đại tá Văn Ngọc Quế cho biết: “Khi có thông tin đó, chỉ huy trưởng có xuống chỉ đạo tập trung lực lượng, kể cả lực lượng nghiệp vụ của tỉnh xuống mấy ngày hôm nay. Trước đây nghe nói làm ban đêm. Chiều hôm qua, thành phố có cuộc họp khẩn và giao cho Đồn Biên phòng. Nghe thành phố có thông báo là các công ty này thực hiện dự án đó; bao nhiêu phương tiện thực hiện ở dưới đó và đăng ký hành chính với Đồn Biên phòng”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc giả sử có cán bộ ở Đồn biên phòng Cửa Đại tham gia “bảo kê” cho việc khai thác cát sai mục đích tại Cửa Đại thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ xử lý thế nào? Đại tá Văn Ngọc Quế khẳng định, nếu như vậy thì xử lý ngay, xử lý nghiêm khắc: “Không biết cá nhân đồng chí nào có liên quan gì không. Ai liên quan đến mà có nghi vấn là có thể thay.

Yêu cầu đơn vị kiểm tra cụ thể những việc cấp phép cho công ty này hoạt động; còn đơn vị tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc hoạt động ở đó cái nào được phép, cái nào không được phép. Ví dụ như hút để khơi thông luồng lạch thì được phép ở khu vực nào, mật độ bao nhiêu, hút cát đổ đi đâu thì đó là được phép. Còn hút ở vị trí không được phép mà chở đi nơi khác thì đó là không phép”.

Được biết, để triển khai dự án này, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Hội An và Ban Quản lý Đường thủy nội địa, Bộ Giao thông Vận tải thuê các đội tàu biển gồm 8 tàu của Công ty Thành Đô, 4 tàu của Công ty Sơn Thịnh và 5 tàu của Công ty Thuận Lưu bơm hút cát.

Hàng chục tàu nối đuôi nhau kéo vào Cửa Đại, hút cát bồi tại cửa sông bơm vào bờ Cửa Đại. Lợi dụng kẽ hở trong công tác quản lý của chính quyền và ngành chức năng, các tàu này lén lút chở trộm cát ra thành phố Đà Nẵng bán cho 1 chủ doanh nghiệp thực hiện dự án san lấp mặt bằng.

Sự việc đang được chính quyền và ngành chức năng tỉnh Quảng Nam tập trung điều tra làm rõ./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung