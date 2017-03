Nghi phạm đã uống thuốc trừ sâu tự tử sau khi được mời lên làm việc do có liên quan đến vụ bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp.

Sáng 31-3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết sức khỏe bệnh nhân H.T.Tr. (39 tuổi, ngụ ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã ổn định nên dự kiến chiều nay sẽ xuất viện về nhà. Trước đó, do có liên quan đến vụ cưỡng hiếp bé N.K.H. (10 tuổi, ngụ cùng địa phương) nên Công an huyện Bình Tân mời Tr. lên làm việc. Sau đó, Tr. đã uống thuốc trừ sâu tự tử nên được đưa sang Cần Thơ cấp cứu.

Trong một diễn biến khác, Công an huyện Bình Tân đang điều tra, làm rõ vụ cháu H. bị cưỡng hiếp dẫn đến đang mang thai 4,5 tuần. Theo tố cáo của bà L.K.C. (bà ngoại bé H.) gửi cơ quan công an, từ nhỏ H. ở với ông bà ngoại do cha mẹ đi làm ăn xa. Thời gian gần đây, bà C. lên TP HCM làm thuê nên H. ở nhà với ông ngoại nhưng ông ngoại cũng thường xuyên vắng nhà do đi làm.

Khi biết cháu H. bị xâm hại, gia đình nạn nhân rất bức xúc. Ảnh: Minh Hào

Vào ngày 27-3 vừa qua, bà C. về nhà thì phát hiện H. có những biểu hiện bất thường. Gặng hỏi mãi, H. mới kể với bà C. rằng nhiều lần bị nam thanh niên Tr. cưỡng hiếp. Sau khi biết việc này, bà C. dẫn cháu mình đi siêu âm thì phát hiện H. mang thai 4,5 tuần nên gia đình đã tố cáo đến công an.

C.Linh