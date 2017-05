Nghi vấn nhà trường dùng thực phẩm bẩn chế biến thức ăn cho học sinh, phụ huynh trường Mầm non Thọ Sơn, Nghệ An, kéo nhau đến phản đối. Nhiều người đã cho con nghỉ học.

Ngày 18/5, Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết đã tạm đình chỉ công việc đối với lãnh đạo trường Mầm non Thọ Sơn để làm rõ việc phụ huynh tố nhà trường chế biến thực phẩm bẩn cho trẻ.

"Chúng tôi đã đình chỉ chức vụ đối với Hiệu trưởng Trần Thị Phượng, Hiệu phó Trương Thị Anh và nhân viên hợp đồng nấu ăn của trường Mầm non Thọ Sơn. Phòng cũng tạm giao cho ông Võ Trọng Anh, Chủ tịch Công đoàn Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn, và bà Hà Thị Quỳnh Nga, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn, điều hành hoạt động của trường này", ông Nguyễn Đức Vĩnh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn, cho biết.

Trường Mầm non Thọ Sơn. Ảnh: N.A.

Trước đó một ngày, phụ huynh vô tình ghi lại hình ảnh nhân viên nấu ăn đi mua gà nghi nhiễm dịch bệnh chế biến bữa trưa cho các cháu. Sự việc nhanh chóng lan truyền, hàng chục phụ huynh kéo đến phản đối, yêu cầu làm rõ.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương, phòng GD&ĐT và Công an huyện Anh Sơn cùng lực lượng chức năng đến kiểm tra, tổ chức đối thoại với phụ huynh. Theo cán bộ thú y, trong số 3 con gà được chế biến thức ăn cho trẻ, 2 con bình thường, một có dấu hiệu bệnh lý.

“Có thể con gà này bị vỡ buồng trứng nên có dấu hiệu bệnh lý chứ không phải bị bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi cũng đang làm rõ sự việc, đồng thời yêu cầu nhân viên trạm y tế xã Thọ Sơn giám sát quá trình chế biến thức ăn tại trường” ông Vĩnh nói.

Trường Mầm non xã Thọ Sơn, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Nhà chức trách đang tiếp tục lấy ý kiến các bên để làm rõ sự việc và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng.

Trường Mầm non xã Thọ Sơn có tổng số 240 trẻ. Sau khi xảy ra sự việc, hơn 100 em đến trường, số còn lại được phụ huynh cho nghỉ ở nhà.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết sở này đang chỉ đạo phòng báo cáo sự việc. Quan điểm của sở là đặc biệt quan tâm vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là với trẻ mầm non.

Phạm Hòa