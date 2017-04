Xông thẳng vào nhà vay tiền dù không quen biết, bà Bé bị người dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) vây bắt do nghi có hành vi thôi miên.

Ngày 18/4 một đoạn clip dài gần 6 phút ghi lại cảnh người phụ nữ chạy xe máy bị hàng trăm người dân huyện Diễn Châu vây lại vì cho rằng người này có hành vi thôi miên, chiếm đoạt tài sản.

Bức xúc trước hành động này, rất đông người dân liên tục vây rồi chửi mắng, thậm chí giật tóc và đánh vào đầu. Đồng thời yêu cầu người phụ nữ này mở cốp xe máy để kiểm tra bên trong.

Đoạn clip trên nhanh chóng được lan truyền nhanh trên các trang mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt like, chia sẻ và nhiều bình luận bức xúc với hành vi thôi miên này.

Người dân vây bắt người phụ nữ lạ, nghi thôi miên

Theo anh NguyênVăn Khương (40 tuổi, trú xóm 10, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu) cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, xuất hiện một người đàn bà lạ mặt đột nhiên vào nhà anh Khương rồi nói “cho em vay 20 triệu đồng để lo cho con đi xuất khẩu lao động” với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Theo anh Khương, ít năm trước, anh từng bị thôi miên lấy mất cả ví tiền với thủ đoạn tương tự nên nghi ngờ vì sao không quen biết gì mà lại biết tên mình, rồi còn đi thẳng vào nhà mượn tiền lạ như vậy nên anh không dám nhìn thẳng vào mắt người này, đồng thời nhanh chóng xuống nhà lấy tỏi bỏ vào người.

“Khi quay ra thì người này vội vàng lấy xe máy bỏ chạy nên tôi đã đuổi theo. Khi chạy đến xã Diễn Hạnh thì tôi đuổi kịp, chặn lại rồi hô người dân bắt lại giao cho công an”, anh Khương cho biết.

Người phụ nữ mặc áo vàng liên tục bị giật tóc vì nghi thôi miên để chiếm đoạt tài sản

Cũng theo anh Khương, 1 tháng trước, một người phụ nữ ở xã Diễn Hạnh từng bị thôi miên lừa ra tận Hà Nội với mục đích bán sang Trung Quốc nhưng may mắn thoát được đã nhận ra chính người đàn bà này đã thôi miên mình khiến người dân rất bức xúc.

Ông Nguyễn Ngọc Phước, Trưởng công an xã Diễn Hạnh, cho biết sau khi nhận được tin báo, công an xã này đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải vây cho người phụ nữ này. Do có nhiều biểu hiện không bình thường, khóc lóc thảm hiết nên công an xã phải mất gần 20 phút trấn an rồi mới có thể làm việc.

Qua khai nhận, người phụ nữ này tên Bùi Thị Bé (43 tuổi, trú xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu), đã có chồng và 2 người con. Người này đã được bàn giao cho Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Thành Trung