Giám đốc một công ty vào cửa hàng mua đồ, gặp lúc bà chủ chóng mặt nên la “thôi miên, thôi miên”, thế là cả ngàn người bao vây và... đốt xe.

Chiều 21-7, trưởng Công an huyện Thanh Hà, Hải Dương cho biết công an huyện đang điều tra nhóm người đốt ô tô của một người dân vì nghi người này thôi miên người khác. “Vụ đốt xe có dấu hiệu hủy hoại tài sản và công an đang điều tra, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án” - trưởng Công an huyện Thanh Hà nói.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20-7, anh Trịnh Mạnh Hải (giám đốc một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi) chạy ô tô Fortuner đi cùng một người bạn từ Hải Dương về nhà vợ ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà. Khi ngang qua cửa hàng bán đồ gỗ của vợ chồng chị Lê Thị Quyên ở xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà thì dừng xe, vào cửa hàng hỏi mua đồ.

Trong lúc nói chuyện, chị Quyên bỗng chóng mặt, mệt mỏi. Thấy giống những tin đồn trên mạng nên chị cho là mình bị anh Hải thôi miên nên chạy sang nhà hàng xóm tri hô. Hàng xóm của chị Quyên cũng hô hào phụ họa khiến nhiều người đang giờ đi làm về chặn xe anh Hải gây ách tắc giao thông.

Đám đông đòi đánh, một số người kích động lật chiếc ô tô Fortuner của anh Hải xuống ruộng, châm lửa thiêu rụi chiếc xe.

Chiếc Fortuner bị người dân lật xuống ruộng, thiêu rụi vì nghi chủ xe thôi miên. Ảnh: CTV

Công an xã Hồng Lạc có mặt liền gọi báo công an huyện xuống hỗ trợ vì gần 1.000 người đang bao vây anh Hải. Sau một hồi kiên trì vận động, phối hợp với chính quyền địa phương, đến khoảng 1 giờ 30 sáng 21-7, công an huyện đã đưa được anh Hải rời khỏi đám đông.

Cơ quan điều tra khẳng định anh Hải không thôi miên, đánh thuốc mê chị Quyên hoặc bắt cóc trẻ em như đám đông suy diễn. Hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi hủy hoại tài sản của nhóm người quá khích.

Phân tích hành vi đốt xe, luật sư Nguyễn Đức Chánh (Công ty Luật TNHH Đức Chánh, TP.HCM) cho hay: Hành vi đốt ô tô là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (theo Điều 143 BLHS), hình phạt tùy vào giá trị của chiếc ô tô.

Theo đó, nếu giá trị tài sản bị thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì sẽ bị truy cứu ở khung hình phạt từ bảy đến 15 năm tù. Nếu gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu ở khung hình phạt từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt từ 10 triệu đến 100 triệu đồng…

Theo quy định, ngoài việc bị xử lý hình sự, người đốt xe còn phải bồi thường thiệt hại cho chủ xe theo quy định.

Theo luật sư Chánh, tình trạng một số người dân theo tâm lý đám đông, chưa tìm hiểu kỹ sự việc nhưng đã “tự xử” xuất hiện ngày càng nhiều do ảnh hưởng từ thông tin bịa đặt nhằm câu like, câu view trên mạng xã hội… gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, gây thiệt hại cho người khác. Cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý những người tung tin đồn thất thiệt này.

Người tâm thần hai lần bị bắt giữ

• Chiều 12-6, bà Trần Thị H. (quê Nam Định, bị bệnh tâm thần) đi lạc đến xã Hồng Long, huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị người dân nghi bà đi bắt cóc trẻ em nên tri hô và vây bắt, tra khảo.

Hai tuần sau, bà lang thang đến khu vực giáp ranh giữa xã Nam Nghĩa và xã Nam Thái (huyện Nam Đàn) lại bị người dân bắt giữ vì nghi đi bắt cóc trẻ em.

• Sáng 13-7, bà Nguyễn Thị Th. (52 tuổi, trú huyện Bình Lục, Hà Nam) đến phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tìm nhà người quen thì bị nghi đi bắt cóc trẻ em nên đã bị tri hô, bắt giữ. Khi bà ở Công an phường Nghi Thủy, hàng trăm người vây quanh, đòi “xử” người phụ nữ hành nghề Đông y này…

ĐẮC LAM

Làm gì khi nghi có người bắt cóc, lừa đảo

Có chuyện nạn nhân bị bắt giữ vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em nhưng rất khó xử lý người dân về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Bởi lẽ có quá đông người tham gia, họ quá cảnh giác nên bắt giữ nhầm người; phía bị hại cũng không đề nghị xử lý…

Người dân cảnh giác với các loại tội phạm là tốt nhưng cần bình tĩnh, quan sát. Khi nghi ngờ thì báo lên công an nơi gần nhất để phối hợp theo dõi, bắt giữ và đề phòng kẻ phạm tội chống trả. Khi bắt giữ được ai đó có hành vi vi phạm pháp luật cần báo và bàn giao ngay cho công an địa phương, tuyệt đối không được đánh đập, tra hỏi...

Đại tá CAO TIẾN MAI,

Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An)