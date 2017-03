Cảnh sát Anh đã xác định được nghi phạm vụ tấn công bằng xe ở thủ đô London là một người đàn ông tên Khalid Masood, trong khi số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 4 người.

Cảnh sát Anh đã xác định được nghi phạm vụ tấn công bằng xe ở thủ đô London là một người đàn ông tên Khalid Masood. Ảnh: PA

Masood, 52 tuổi, sinh ở hạt Kent, Đông Nam nước Anh. Hắn bị cảnh sát bắn chết sau khi lái xe đâm vào khách bộ hành trên cầu Westminster và cầm dao tấn công 1 cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh.

"Người tốt"

Nhà chức trách cho biết họ không nhận được thông tin tình báo cho thấy Masood sẽ tiến hành một vụ khủng bố. Tên của người đàn ông này có trong hồ sơ của cảnh sát, từng phạm một số tội như gây thương tích cho người khác và sở hữu vũ khí trong quãng thời gian từ năm 1983-2003.

Thủ tướng Anh Theresa May xác nhận Masood từng bị Cơ quan tình báo MI5 điều tra “liên quan đến những quan ngại về chủ nghĩa cực đoan bạo lực”.

Người ta tin rằng Masood sống ở vùng West Midlands. Hắn thay đổi chỗ ở giữa các địa điểm Rye, Crawley thuộc hạt Tây Sussex và Eastbourne thuộc hạt Đông Sussex.

Năm 2003, Masood dường như bị kết án trong một vụ tấn công bằng dao tại thị trấn Eastbourne. Chiếc xe mà Masood sử dụng hôm 22-3 được thuê từ kho bãi Spring Hill, TP Birmingham. Hắn nói mình là giáo viên khi tới thuê xe. Đài BBC cho biết đó là một chiếc Hyundai SUV.

Bộ Giáo dục Anh tiết lộ Masood tự tạo cho mình vỏ bọc làm gia sư vì trong hồ sơ ngành giáo dục không có tên hắn. Iwona Romek, hàng xóm cũ của Masood, mô tả hắn là “người tốt”.

IS nhận trách nhiệm

“Tôi thường nhìn thấy ông ấy bên ngoài khu vườn. Vợ của ông ấy là một phụ nữ châu Á còn trẻ. Còn đứa con vẫn đang đi học” – bà Romek kể và cho biết thêm gia đình Masood đột ngột rời khỏi ngôi nhà của họ tại khu phố Winson Green, phía Tây Birmingham, vào dịp Giáng sinh năm ngoái.

Hôm 23-3, một cụ ông 75 tuổi qua đời, nâng số người thiệt mạng trong vụ lao xe lên con số 4. Tổng cộng có khoảng 40 người đang điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát Anh đã bắt giữ 8 nghi can, bao gồm 3 người phụ nữ và 5 người đàn ông ở Birmingham và London. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria hôm 23-3 lên tiếng nhận trách nhiệm vụ lao xe thông qua cổng tin tức tuyên truyền Amaq. IS tuyên bố Masood là một trong những thành viên của tổ chức này dù cảnh sát tin rằng hắn hành động một mình.

Người dân Anh kháo tin có vụ nổ, cảnh sát bảo không

“Tiếng súng và tiếng nổ” được cho là nghe thấy cách địa điểm của vụ tấn công khủng bố mới đây ở Westminster - Anh chừng hơn 1,6 km.

Các nhân chứng nói rằng vụ nổ vào lúc 20 giờ 30 tối 23-3. Sở Cảnh sát Thủ đô London xác nhận họ tìm thấy một gói đồ vô chủ. Thế nhưng, người phát ngôn cảnh sát khẳng định không có vụ nổ nào xảy ra trên đường Birdcage Walk, gần nơi những người cần nguyện tụ tập tại Quảng trường Trafalgar.

Người phát ngôn cảnh sát nói với tờ Daily Mail rằng người dân gọi điện trình báo sau khi một túi đồ khả nghi xuất hiện ở phố Birdcage Walk, gần cung điện Buckingham. Người phát ngôn cảnh sát kể: “Cảnh sát nhận thông tin lúc 19 giờ 40 phút và đó là một gói đồ khả nghi”. Người phát ngôn cảnh sát từ chối cung cấp thêm thông tin.

Phóng viên Laura Bundock của Sky News viết trên Twitter rằng có một tiếng nổ rất lớn gần hàng rào an ninh, nơi phát hiện gói đồ đáng ngờ. Ảnh: TWITTER

Một người có nick Paul Abernethy đã viết trên trang mạng xã hội Twitter: “Ở Westminster, nghe như là một vụ nổ nhưng không chắc chắn lắm. Cảnh sát thông báo rằng họ đang xử lý vụ việc mới”.

Thông tin về vụ nổ trên xuất hiện trong một chương trình tin tức của đài BBC. Phóng viên Laura Bundock của Sky News viết trên Twitter rằng có một tiếng nổ rất lớn gần hàng rào an ninh, nơi phát hiện gói đồ đáng ngờ.

Hoa được đặt tại nơi xảy ra vụ tấn công ngày 22-3. Ảnh: REUTERS

Hiện tại, các nhà điều tiếp tục tìm kiếm một số địa chỉ liên quan đến cuộc tấn công ngay trung tâm thủ đô London hôm 22-3, bao gồm một địa điểm ở Birmingham, một ở Đông London và một ở khu Carmarthenshire, Wales. Theo thông tin cập nhật từ đài BBC, cảnh sát đã kiểm tra một địa chỉ tại Carmarthenshire và tuyên bố không có gì đáng ngờ. Một phát ngôn viên cảnh sát nói rằng không có mối đe dọa nào đối với khu vực này và đang mở rộng điều tra.

