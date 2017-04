Nghi phạm vụ bé gái Việt bị sát hại tại Nhật Bản (bé Lê Thị Nhật Linh) đã lên tiếng sau một thời gian sử dụng quyền im lặng trước cơ quan điều tra.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya có những lời khai ban đầu vào ngày 18-4. Shibuya khai rằng vào buổi sáng bé Linh bị bắt cóc, tức ngày 24-3, y vẫn đưa các con tới Trường tiểu học Mutsumi số 2, cùng trường với bé Linh.

Tuy nhiên, sau khi đưa con đi học, Shibuya nói rằng mình không được khỏe nên sau đó chỉ ở nhà. Nghi phạm phủ nhận liên quan tới vụ sát hại bé Linh.

Lời khai này của Shibuya mâu thuẫn với các chứng cứ mà cảnh sát thu được cho tới thời điểm này.

Một trong hai chiếc xe của nghi phạm bị thu giữ. Ảnh: NIKKEI

Trước khi chính thức bị bắt giữ, Shibuya cũng khẳng định chỉ ở nhà vào sáng 24-3 khi cơ quan điều tra đến lấy lời khai. Một số giáo viên, học sinh trả lời nhìn thấy nghi phạm chở con gái đến trường vào lúc sáng sớm bằng chiếc xe hơi màu bạc.

Cách nay mấy ngày, cảnh sát cho biết hình ảnh lấy từ camera an ninh cho thấy bé gái có ngoại hình giống bé Linh leo lên xe của nghi phạm vào buổi sáng mất tích. Camera an ninh cũng ghi lại hình ảnh chiếc xe nghi do Shibuya điều khiển đến bờ sông Tone, nơi phát hiện ba lô và đồ đạc của bé Linh và sau đó đi khoảng 20 km tới kênh thoát nước ở TP Abiko thuộc tỉnh Chiba vào đêm 24-3.

Cảnh sát trước đó cho rằng nhiều khả năng bé Nhật Linh bị bắt cóc chỉ ít phút sau khi ra khỏi nhà. Các nhà điều tra Nhật Bản đã tìm được một sợi dây và nhiều vật dụng khả nghi khác khi lục soát nhà nghi phạm. Hiện cơ quan điều tra đang tìm mọi chứng cứ để làm sáng tỏ vụ việc trong trường hợp nghi phạm tìm cách khai man.