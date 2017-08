Sáng 1.8, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, nghi phạm Xa Văn Thiếu - người sát hại 2 vợ chồng trong lán với nhiều vết thương trên người - đã tử vong.

Đối tượng tự tử tại nhà là Xa Văn Thiếu (41 tuổi, trú tại xóm Than, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Đây là đối tượng bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại hai vợ chồng ông Lò Văn Thía (59 tuổi) và bà Bùi Thị Diên (54 tuổi) ở trang trại xóm Than, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, gây xôn xao dư luận tỉnh Hòa Bình những ngày qua.

Theo những người dân địa phương, đêm 31.7, trên địa bàn xã Tân Pheo có mưa to, gió lớn và mất điện. Lợi dụng đêm tối và thời tiết xấu, Thiếu đã lẻn về nhà. Do ngôi nhà chính đang trong quá trình xây dựng, Thiếu đã về lán ngay cạnh nhà và đến sáng thì người dân phát hiện Thiếu đã chết.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h tối 26.7, anh Lò Văn Mơ (cháu ruột gọi ông Thía bằng chú) đi bắt ếch, nhái qua khu vực lán của vợ chồng ông Thía nhưng không thấy sáng đèn.

Nghĩ rằng có chuyện chẳng lành, anh Mơ soi đèn vào lán thì thấy bà Diên nằm sấp mặt trên sàn lán nhưng gọi không thấy trả lời, anh Mơ tiến tới lật bà Diên lên thì thấy vợ của chú mình đã tử vong.

Anh Mơ hoảng sợ bỏ chạy về xóm hô hoán người dân. Nhận được tin báo, công an địa phương cũng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường.

Theo đó, nạn nhân là ông Lò Văn Thía (SN 1959) và bà Bùi Thị Diên (SN 1963), cùng trú tại xóm Than, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Thi thể hai nạn nhân được phát hiện tại khu vực lán trại của gia đình tại khu vực Suối Nhạp, xã Tân Pheo với nhiều vết chém trên người.

Tại hiện trường, bà Diêm tử vong với nhiều thương tích, bàn tay bị đứt lìa. Ông Lò Văn Thía cũng nhanh chóng được tìm thấy với nhiều thương tích nặng ở cổ và mặt, đã tử vong, nằm sấp ở sân. Trên cơ thể cả 2 vợ chồng ông Thía còn có nhiều vết bầm tím. Các vật dụng bên trong lán trại của vợ chồng nạn nhân cũng bị xáo trộn.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành điều tra, xác định nghi phạm gây án là Xa Văn Thiếu (41 tuổi, cùng trú tại xóm Than, xã Tân Pheo).

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, năm 1986, bố của Xa Văn Thiếu là Xa Văn Mé bị ông Lò Văn Thía (lúc đó là Trung đội trưởng Dân quân xã Tân Pheo) bắt về hành vi ăn trộm. Ông Mé bị xử phạt tù, thời gian ở tù bị ốm nặng và được trả về nhà một thời gian thì chết vì bệnh tật.

Đến ngày 28.7, công an đã tiến hành triệu tập để thẩm vấn Xa Văn Thiếu. Tuy nhiên, nghi phạm đã xô ngã công an, bỏ trốn vào rừng. Liên tục nhiều ngày, chính quyền địa phương và lực lượng công an huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tập trung truy bắt Thiếu.

Sáng 1.8, người dân đã phát hiện và báo cho cơ quan chức năng biết nghi phạm Xa Văn Thiếu đã chết trong lán cạnh nhà. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

