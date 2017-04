Nghi phạm gây ra cái chết của 11 người trên tàu điện ngầm ở thành phố St. Petersburg được cho là đến từ vùng Trung Á và khoảng 20 đến 30 tuổi.

Ngày 3/4, hai hãng thông tấn Interfax và Tass của Nga cho hay nghi phạm đã được xác định tuy nhiên các bản tin hiện vẫn mâu thuẫn về việc người này có phải là kẻ đánh bom liều chết hay không.

Interfax nói trọng tâm điều tra hiện là một thanh niên 23 tuổi đến từ vùng Trung Á được cho là có mối liên hệ với Hồi giáo cực đoan. Hãng tin cũng cho biết người này đã chết trong vụ nổ tự sát và danh tính được xác định nhờ thi thể.

Tuy nhiên, người phát ngôn tổng thống Dmitry Peskov cho biết sẽ không bình luận về thông tin rằng nghi phạm là kẻ đánh bom liều chết. Trong khi đó, hãng Tass đưa tin một phụ nữ có thể là người gây ra vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ tại ga tàu ở St. Petersburg. Ảnh: AFP

Trước đó trên Facebook, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev gọi vụ nổ bom là một "vụ tấn công khủng bố". Ủy ban Điều tra Nga cũng cho biết họ đang điều tra một "hành vi khủng bố" song cũng xem xét mọi khả năng khác.

Hiện chưa tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra trong bối cảnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kêu gọi các cuộc tấn công nhằm vào Nga để đáp trả việc Nga can dự quân sự tại Syria, chống lại lực lượng này.

Theo giáo sư Peter Bergen, nhà phân tích an ninh quốc gia tại Đại học Quốc gia Arizona, hai nhóm có thể đứng sau vụ việc là lực lượng ly khai Chechnya và tổ chức IS. Lực lượng ly khai Chechnya được biết đến với hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Nga trước đây trong khi gần đây IS liên tục chỉ trích Nga về cuộc chiến tại Syria.

Một người bị thương được nhân viên cứu hộ đưa ra từ hiện trường. Ảnh: Reuters.

Thành phố St. Petersburg sẽ tổ chức 3 ngày tang lễ. Theo BBC, vào cuối ngày xảy ra vụ việc, Tổng thống Vladimir Putin đã đến đặt hoa tại lối vào nhà ga, sau khi dự cuộc họp với cơ quan tình báo FSB, lực lượng cứu hộ và Bộ Nội vụ Nga.

Vị trí xảy ra vụ nổ trong hệ thống tàu điện ngầm St. Petersburg. Việt hóa: Hiền Đức.

Vụ nổ xảy ra vào 14h30 (giờ địa phương) ngày 3/4 trên chuyến tàu chạy từ ga Tekhnologichesky Institut tới ga Sennaya Ploshchad ở St. Petersburg. 11 người chết và ít nhất 45 người khác bị thương trong vụ việc. Hệ thống giao thông công cộng của Nga từng bị tấn công khủng bố trong quá khứ.

Tháng 3/2010, hai ga tàu điện ngầm ở Moscow bị những kẻ đánh bom khủng bố tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng. Năm 2004, hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow cũng hai lần bị tấn công khủng bố. Tháng 3 năm đó, một vụ đánh bom ở phía đông nam Moscow làm ít nhất 39 người thiệt mạng. Tới tháng 9/2004, một kẻ đánh bom tự sát giật bom khiến 9 người chết.

Đông Phong