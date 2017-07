Ngày 24/7, Viện KSND TP.HCM cho biết đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Phạm Quốc Bình tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM áp giải nghi can sát hại nữ sinh rồi mua thùng xốp bỏ vào định phi tang về trụ sở Công an quận Gò Vấp.

Theo cáo trạng, đối tượng Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) và em N.T.T.H. (15 tuổi) cùng là học sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp. Khoảng gần 21h ngày 12/1/2017, Bình rủ nạn nhân đến chung cư Hà Đô nằm chơi và giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Bình cự cãi và dùng lời lẽ dụ dỗ nạn nhân đi vào cầu thang bộ ở tầng 5 của chung cư Hà Đô. Sau đó Bình dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chung cư Hà Đô, Q.Gò Vấp, nơi xảy ra án mạng.

Sau khi gây án, Bình lấy ĐTDĐ và một số tiền của nạn nhân rồi thản nhiên giấu xác ở góc chân cầu thang rồi ra về. Gã sát thủ máu lạnh “tuổi teen” này tìm mua thùng xốp rồi quay lại hiện trường bỏ xác nhận nhân vào, quấn chặt rồi đi gọi một thanh niên hành nghề chạy xe ba gác thuê đến để chuyển đi.

Đến 14h ngày 13/1, lực lượng bảo vệ chung cư Hà Đô phát hiện và nghi vấn 2 thanh niên định đưa thùng xốp lớn ra ngoài nên kiểm tra. Bình viện lý do đi gọi người nhà đến chuyển đồ để bỏ trốn. Các nhân viên bảo vệ tiến hành mở thùng xốp, phát hiện thi thể nữ sinh Hằng đang trong giai đoạn phân hủy. Vụ việc được nhanh chóng báo cho công an.

Qua trích xuất camera của tầng 5 chung cư, cơ quan công an đã bắt giữ Bình ngay sau đó.

Lê Nghĩa