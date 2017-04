Theo bà Maridam, người phiên dịch cho Đoàn Thị Hương tại tòa, Hương đã cố gắng tranh thủ những lúc có thể để nói chuyện với bà, một lần nữa Hương khẳng định mình vô tội.

Xe cảnh sát dẫn đầu đoàn xe chở các nghi phạm rời tòa án. (Ảnh: Hoàng Nhương/Vietnam+)

Ngày 13/4, trong phiên tòa lần 2 diễn ra tại Sepang, bang Selangor (Malaysia) nhằm xét xử các nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương rất muốn giãi bày nhiều điều với người phiên dịch của Tòa.

Tuy nhiên, do điều kiện không cho phép, Hương đã không nói được nhiều.

Theo bà Maridam, người phiên dịch cho Đoàn Thị Hương tại tòa, Hương đã cố gắng tranh thủ những lúc có thể để nói chuyện với bà. Một lần nữa Hương khẳng định mình vô tội.

Cô cho biết, cô không hay biết gì về âm mưu sát hại công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam - anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2. Cô nghĩ đó chỉ là một trò đùa mà những người Triều Tiên cô quen biết trước đó mời cô tham gia.

Bà Maridam, phiên dịch cho nghi phạm Đoàn Thị Hương. (Ảnh: Hoàng Nhương/Vietnam+)

Bà Maridam cho biết, Hương rất muốn nói nhiều điều với bà. Song do bà phải tập trung lắng nghe các phát biểu của Tòa bằng tiếng Malaysia và tiếng Anh, sau đó dịch lại cho Hương hiểu, nên bà không thể nghe Hương nói được nhiều.

Sau khi phiên tòa kết thúc, Hương vẫn cố gắng để nói chuyện với bà và các luật sư. Song vì lý do an ninh và quy định của tòa án, các nhân viên an ninh đã nhanh chóng đưa cô rời đi.

[Vụ Kim Jong-nam: Cảnh sát Malaysia chưa cung cấp cho luật sư chứng cứ]

Các luật sư bào chữa cho Hương đã thể hiện sự bức xúc vì bị cản trở, không có cơ hội nói chuyện với nghi phạm. Về phía các luật sư của nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah, họ cũng thể hiện sự bất bình tương tự.

Theo bà Maridam, trong lần hầu tòa này, Đoàn Thị Hương không còn biểu hiện sợ hãi, hoảng loạn như trước đó. Nghi phạm có sức khỏe tốt, tâm lý ổn định hơn, đồng thời thể hiện thái độ hợp tác tích cực.

Bà Maridam, phụ nữ gốc Việt có thời gian 6 năm làm việc cho các tòa án tại Malaysia chuyên về các vụ việc liên quan đến người Việt Nam, cho biết thêm, việc xét xử các vụ án giết người tại Malaysia thường kéo dài từ khoảng một năm đến hai năm.

Riêng về vụ việc lần này, bà Maridam cho rằng, khó có thể nói trước điều gì. Có thể vụ việc sẽ kết thúc nhanh hoặc cũng có thể kéo dài hơn một chút.

Cũng theo bà Maridam, việc phiên tòa lần này được quyết định hoãn lại đến cuối tháng 5/2017 là nhằm củng cố thêm các bằng chứng.

Một số cán bộ Tòa án. (Ảnh: Hoàng Nhương/Vietnam+)

Khi đã đủ bằng chứng, vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa thượng thẩm. Về cáo trạng được đưa ra tại lần xét xử này, nội dung cũng không có gì khác so với lần trước đó.

Trước đó, ngày 12/4, ông Đoàn Văn Thạnh, bố của nghi phạm Đoàn Thị Hương đã đến thăm con gái tại nhà tù Kajang (bang Selangor).

Ông Thạnh cho biết, ông rất mừng khi thấy con mình khỏe mạnh, tâm lý tốt và thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Ông Thạnh mong muốn các cơ quan chức năng của Malaysia sớm làm rõ vụ việc, để con gái ông có thể trở về với gia đình./.