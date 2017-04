Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra, truy bắt nghi phạm xâm hại bé gái trên địa bàn, đã bỏ trốn.

Trước đó, Công an huyện Khoái Châu đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Vũ Đứa (SN 1952) trú thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu tuy nhiên đối tượng Đứa hiện vắng mặt tại địa phương, không rõ tung tích.

Đơn thư cầu cứu được gia đình nạn nhân gửi đi trong suốt hơn 1 năm nay

Vụ việc xảy ra từ giữa năm 2016, theo đó vào trưa ngày 15/5/2016 lợi dụng nhà hàng xóm vắng người chỉ có bé gái sinh năm 2011 ở nhà, Đỗ Vũ Đứa đã mở cửa cổng vào nhà rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục bé gái.

Sau khi biết sự việc, gia đình cháu bé đã làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan công an. Sau khi có kết luận trưng cầu giám định các mẫu vật chứng thu được tại hiện trường, đến ngày 14/10/2016, Công an huyện Khoái Châu đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt đối tượng nhưng nghi can đã bỏ trốn.

Gia đình nạn nhân đã gửi nhiều đơn thư đến các cơ quan chức năng huyện Khoái Châu và tỉnh Hưng Yên nhưng đến nay nghi phạm của vụ án vẫn chưa bị bắt.

Thanh Huyền