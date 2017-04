Phát hiện cửa sổ phòng nghỉ không khóa, Đức nhanh chóng lấy ví tiền, điện thoại, đồng hồ cùng chìa khóa ôtô với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng của khách.

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an Nghệ An), cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Đức (28 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, Tp.Vinh, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 12/4, nhận được tin báo về vụ mất trộm lớn, trị giá gần 1 tỷ đồng của cặp đôi nam nữ thuê phòng nghỉ tại một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt (TP.Vinh), công an Nghệ An đã nhanh chóng tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn, trích xuất camera khách sạn và các hộ dân gần đó để làm rõ.

Đức trộm cả chiếc xe ô tô rồi về giấu trong khu chung cư đang xây dựng

Sau nhiều ngày theo dõi, công an đã tiến hành bắt giữ Đức khi đối tượng này đang ở nhà riêng. Tại thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện trên tay Đức đang đeo một chiếc đồng hô, trong túi quần có chiếc điện thoại Nokia 8800 gold mà nạn nhân trình báo bị mất trộm.

Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận hành vi của mình và cho biết, tối 11/4, nam thanh niên này lẻn vào khách sạn thăm dò với mục đích tìm kẽ hở để trộm cắp.

Đức tại cơ quan điều tra

Phát hiện phòng 203 đang sáng đèn, Đức leo qua lan can rồi đến cạnh cửa sổ. Thấy cửa không khóa, 2 người trong phòng đã ngủ nên đã nhanh chóng với tay lấy 1 điện thoại Nokia 8800 gold, điện thoại Iphone 6 plus, ví da nam có khoảng 2 triệu đồng tiền mặt, đồng hồ nam và chìa khóa ôtô.

Tang vật vụ án thu được

Ngay sau đó, Đức xuống mở chìa khóa dò tìm xe rồi lái xe trốn khỏi khách sạn. Thực hiện trót lọt, Đức lấy tiền tiêu xài, dùng điện thoại và đồng hồ đeo tay của nạn nhân như thường. Riêng chiếc xe ôtô, Đức không dám sử dụng mà đem giấu vào một khu chung cư đang xây dở trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, năm 2005, Đức từng bị phạt 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Mới đây, nam thanh niên này bị Công an TP.Vinh bắt giữ vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tuy nhiên trong quá trình điều tra, Đức có biểu hiện không bình thường về tâm thần nên được cho tại ngoại để điều trị.

Thành Trung