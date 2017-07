Trao đổi với PV Báo Công lý, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận đối tượng Xa Văn Th (41 tuổi) là người có liên quan trong vụ hai vợ chồng bị chém tử vong ở xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc đã tự tử.

Theo nguồn tin, tối 31/7, người dân phát hiện một người đàn ông tự tử tại nhà riêng ở xóm Than, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nên trình báo cơ quan Công an.

Sáng 1/8, Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định danh tính nạn nhân là Xa Văn Th (41 tuổi), trú tại xóm Than, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Hiện trường vụ hai vợ chồng bị sát hại

Theo Đại tá Phạm Văn Sử, đối tượng Xa Văn Th là nghi can có liên quan đến vụ sát hại hai vợ chồng ông Lò Văn T (59 tuổi) và bà Bùi Thị D (54 tuổi) ở trang trại xóm Than, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc. Khi cơ quan điều tra đang củng cố các chứng cứ thì nhận được tin nghi can đã tự sát.

Như Báo Công lý đã thông tin, chiều muộn 26/7 người dân phát hiện đôi vợ chồng chết tại một trang trại ở xóm Than, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, trên người có nhiều vết chém nên đã báo cáo cơ quan chức năng. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Lò Văn T. (SN 1959) và vợ là bà Bùi Thị D. (SN 1963).

Trao đổi với PV, Đại tá Sử cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đến bảo vệ hiện trường. “Qua công tác khám nghiệm hiện trường, sơ bộ ban đầu xác định đây là một vụ trọng án”.

Đích thân giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra phá án.

Theo người dân địa phương cho biết, hai vợ chồng ông T. sống rất chan hòa với bà con chòm xóm. Trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng ông T có lập một trang trại nhỏ để trông coi bò và chăn nuôi một đàn vịt nhằm tăng gia sản xuất.

Ngoài công việc làm trang trại để canh tác sản xuất, ông T. còn nhận trông coi khu rừng Suối Nham thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh.

Được biết, hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nằm cách UBND xã Tân Pheo khoảng 5km, đây là một khu vực vùng sâu vùng xa, phải đi bộ nhiều tiếng đồng hồ mới lên được đến nơi xảy ra vụ việc .

Đỗ Việt