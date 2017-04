Nhìn gương mặt đầy đau khổ của Thiện vì cái chết của vợ, những người thân không khỏi xót xa. Tuy nhiên, tất cả đã không qua mắt được nghiệp vụ của trinh sát.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 9, TP HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Đoái Phước Thiện (33 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nghi can Đoái Phước Thiện.

Rạng sáng 11/4, nhiều người có mặt tại khoa cấp cứu bệnh viện Quân dân y miền Đông (đường Lê Văn Việt, quận 9, TP HCM) chứng kiến người đàn ông và một số người thân vội vàng đưa chị N.T.N. M. (34 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào cấp cứu.

“Các bác sĩ ơi cứu vợ tôi với…”, tiếng cầu cứu khẩn thiết của người chồng (sau đó được xác định là Đoái Phước Thiện) khiến không ít người cảm thương, các bác sĩ cố sức trấn an nhưng cuối cùng cũng đã phải báo tin “nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện”.

Điều đáng nói là ngay sau khi chị M. được xác định đã chết, Thiện một mực đòi đưa thi thể vợ về lo hậu sự. Tuy nhiên, vì cái chết bất thường của nạn nhân nên bệnh viện đã điện báo Cơ quan điều tra Công an quận 9 đến để phối hợp làm rõ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp Công an quận 9 đã có mặt tại bệnh viện. Qua làm việc với Công an, Thiện một mực khẳng định không biết gì về cái chết của vợ. Đồng thời, khi nghe thoáng qua việc trao đổi của các cán bộ điều tra về kết quả khám nghiệm bên ngoài không thấy có dấu vết gì và bước đầu nhận định có thể nạn nhân tử vong do bệnh lý thì gương mặt của Thiện rạng rỡ hẳn lên.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra phối hợp với Trung tâm Pháp y TP HCM đã tiến hành khám nghiệm tử thi thì phát hiện chị M. tử vong vì chấn thương sọ não do đầu va đập vào vật tày nhiều lần. Với kết quả này, CQĐT nghi vấn vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên triệu tập Thiện cùng một số người thân đến CQĐT làm việc.

Sau 3 ngày quanh co chối tội, trước những chứng cứ sắc bén của Công an, đến sáng 13/4, Thiện mới chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu Thiện khai nhận, chiều 10/4, đối tượng này cùng nhóm bạn đi nhậu ở Thủ Đức. Đến hơn 0h ngày 11/4, Thiện trở về nhà trọ ở đường 79, KP5, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 thì thấy em ruột của mình và những người bạn đang nhậu nên ngồi chung.

Cuộc nhậu gây ồn ào giữa đêm khuya nên chị M. (vợ Thiện) từ trong phòng trên lầu bước xuống cằn nhằn. Ngay sau đó, cả nhóm giải tán. Cho rằng bị vợ sỉ nhục, Thiện lên phòng cự cãi với vợ và bất ngờ xô chị M. ngã đập đầu vào vách tường, té xuống sàn nhà, rồi bỏ đi.

Đến gần sáng cùng ngày, khi trở về nhà trọ, Thiện phát hiện vợ nằm bất động, cơ thể tím tái nên đã đưa vợ đi cấp cứu nhưng không kịp. Để tránh bị phát hiện, Thiện đã tỏ ra lo lắng, đau khổ trước sự ra đi của vợ nhưng tất cả đều không qua được đôi mắt nghiệp vụ của cảnh sát.