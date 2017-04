Cơ quan công an tỉnh Hải Dương xác nhận, bị can Vũ Văn Thường đang bị tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em đã treo cổ tự tử trong trại giam hôm 21/4 vừa qua.

Trại Giam Kim Chi, nơi Vũ Văn Thường được xác định treo cổ tự tử

Sáng nay (25/4), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tiến hành đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của can phạm Vũ Văn Thường (SN 1990, trú thôn Ngoại, Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương). Thường được phát hiện đã tử vong trong buồng tạm giam tại trại tạm giam Kim Chi, Công an tỉnh Hải Dương trong tư thế treo cổ.

Cụ thể vào khoảng 6h15 ngày 21/04, các phạm nhân tại Buồng giam 13- Khu N3- Trại tạm giam Kim Chi- Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Vũ Văn Thường (SN 1990, trú thôn Ngoại, Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương) trong tư thế treo cổ. Vụ việc được cấp báo lên ban quản giáo trại giam. Sau đó, Vũ Văn Thường được tiến hành sơ cứu nhưng đã tử vong.

Được biết, Thường bị khởi tố về hành vi hiếp dâm trẻ em và bị cơ quan công an Hải Dương bắt tạm giam từ ngày 09/2.

Cũng theo thông tin từ công an Hải Dương, một phạm nhân khác đã tử vong trước đó tại bệnh viện. Cụ thể vào khoảng 0h10 ngày 21/04, tại Khoa Truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, phạm nhân Nguyễn Trung Tâm (SN 1973, trú xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã tử vong. Tâm đang bị giam tại Trại giam Hoàng Tiến, thuộc địa phận Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương về tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện nay cơ quan công an Hải Dương đang tiến hành xác minh, điều tra về nguyên nhân cái chết của hai người này.