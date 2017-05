Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh bắt khẩn cấp Lê Lâm Hưng (29 tuổi, thường trú Quảng Ninh), nghi can thực hiện vụ cướp tại chi nhánh Vietcombank Trà Vinh, lấy đi hơn 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD.

Nghi can gây ra vụ cướp chi nhánh Vietcombank ở Trà Vinh - Ảnh: Thanh Niên Hôm nay, ngày 6/5, Tờ Thanh Niên thông tin cho biết, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh bắt khẩn cấp Lê Lâm Hưng (29 tuổi, thường trú Quảng Ninh), nghi can thực hiện vụ cướp tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TX.Duyên Hải, Trà Vinh. Theo thông tin ban đầu, Lê Lâm Hưng là kỹ sư của một nhà máy nhiệt điện ở Trà Vinh, súng mà nghi can sử dụng là súng giả, Hưng khai mua súng này tại chợ Kim Biên (TP. HCM). Nghi can Lê Lâm Hưng bị bắt vào khoảng 14 giờ ngày 6.5 tại nơi làm việc (Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải). Sau khi cướp ngân hàng, nghi can vẫn đi làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra để tránh bị nghi ngờ. Hưng khai nhận thực hiện vụ cướp một mình. Toàn bộ số tiền cướp được Hưng cất giấu ở khu vực làm việc. Hưng khai nhận Hưng dùng số tiền 1,6 tỉ đồng tiền mặt cướp được để trả nợ, còn số tiền USD, Hưng giấu chưa xài tới. Hiện công an thu giữ đủ gần 40.000 USD. Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, chiều 26/4, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại Phòng GD Duyên Hải, chi nhánh Vietcombank Trà Vinh. Khi nhân viên ngân hàng đang tất toán giao dịch trong ngày, một nam thanh niên bịt mặt, tay cầm một vật giống khẩu súng xông vào. Đối tượng này đã đe dạo, yêu cầu những người có mặt trong Phòng GD phải bỏ tiền vào túi. Gây án xong, đối tượng bỏ ra ngoài lấy xe tẩu thoát. Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Trà Vinh (Người phát ngôn Công an tỉnh) cho biết, số tiền Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, bị một đối tượng thanh niên cướp đi là khoảng 1,6 tỉ đồng và hơn 35.000 USD. M.Đ -