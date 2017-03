Đối tượng Hoàng - nghi can cướp ngân hàng ở Đà Nẵng trước đây có sử dụng cỏ Mỹ, sống với cha mẹ, là đối tượng ăn chơi lêu lổng tại phương. Hoàng từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Như tin tức đã đưa, vào chiều ngày 2/3, Phan Văn Hoàng (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) dùng một con dao inox cán gỗ, dài khoảng 20 cm xông vào một chi nhánh ngân hàng Vietinbank trên đường Ngô Quyền yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa 50 triệu đồng.

Để bảo đảm tính mạng, nhân viên ngân hàng đã đưa tiền cho Hoàng. Ngay sau khi Hoàng cầm tiền và bỏ đi, nhân viên ngân hàng đã gọi thông báo sự việc cho Công an quận Sơn Trà.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Phan Văn Hoàng. Ảnh: VGP.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, vào thời điểm trên, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Sơn Trà đang tuần tra trên đường thì nhận được thông báo của người dân nên, chỉ trong 8 phút, công an đã có mặt tại hiện trường và khống chế đối tượng này ngay sau khi y rời ngân hàng.

Công an quận Sơn Trà tạm giữ hình sự Phan Văn Hoàng để điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời sẽ đề nghị giám định tâm thần đối tượng để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật , báo CAND đưa tin.

Được biết, đối tượng Hoàng trước đây có sử dụng cỏ Mỹ, sống với cha mẹ, là đối tượng ăn chơi lêu lổng tại phương. Hoàng từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng và xuất viện ngày 9/1/2017 với chẩn đoán: Rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần.

