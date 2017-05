Theo lời khai ban đầu của nghi can Lê Lâm Hưng, y mua súng giả tại TP.HCM và dùng súng này cướp được hơn 2 tỷ đồng tại ngân hàng Vietcombank. Số tiền này được y giấu tại nơi làm việc.

Gần 36.000 USD bị công an thu giữ tại hiện trường nơi làm việc của nghi can Hưng (Ảnh CA)

Sau nhiều ngày theo dõi, điều tra và khoanh vùng được nghi can, chiều 5/6, Cục Cảnh sát Hình sự (C45- Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ nghi phạm Lê Lâm Hưng (SN 1988, quê Hưng Yên,tạm trú tại P.1, TX. Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Nghi can Hưng là kỹ sư tại một nhà máy điện, có trình độ Đại học.

Theo lời khai của Hưng tại cơ quan điều tra, khẩu súng gây án là súng giả và được y mua tại chợ Kim Biên, TP.HCM.

Về số tiền đã cướp được, Hưng đã giấu tại nơi làm việc và tiêu gần hết 1,6 tỷ đồng tiền VNĐ. Riêng số tiền gần 36.000 USD thì y vẫn cất giữ nguyên và bị công an thu giữ tại hiện trường.

Hưng khai, y đi cướp số tiền hơn 2 tỷ trên nhằm mục đích trả nợ và đốt vào cá độ bóng đá. Vụ cướp tại ngân hàng Vietcombank, y chỉ thực hiện một mình, ngoài ra không còn ai tham gia.

Về bộ quần áo dùng để gây án, Hưng khai đã đốt sạch và phi tang. Chiếc xe gắn máy dùng làm phương tiện gây án được nghi can mượn của người bạn và đã được Hưng hoàn trả lại.

Nghi can Hưng (bên phải) cướp ngân hàng vừa bị bắt giữ (Ảnh báo Pháp luật TP.HCM)

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự (C45 - Bộ Công an) cho biết: Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Trà Vinh lấy lời khai nghi can, làm rõ vụ cướp trên.

Nguyễn Tuấn